Adamari López, la nueva portada de People en Español

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 20:36 (GMT-4)

La presentadora puertorriqueña Adamari López es la portada de la nueva edición de la revista People en Español y protagonizó una controversial sesión de fotos, criticada por muchos por el exceso de Photoshop.

En tiempos de coronavirus, la también actriz fue invitada por la publicación a contar su experiencia tras haberse recuperado de una fuerte influenza en 2018 que casi le cuesta la vida.

"Todo es una motivación, todo lo que me ha tocado vivir. Las enfermedades son algo que uno no quiere tener. Intento estar más consciente de cuidarme en lo físico y emocional", contó Adamari a People.

La presentadora de Un Nuevo Día tuvo un gran susto este año al convertirse en una persona sospechosa de coronavirus, después de haber compartido con la actriz Rita Wilson, esposa de Tom Hanks, los primeros famosos que dieron positivo a la enfermedad.

Adamari se sometió a la prueba después de conocer el diagnóstico de Rita y presentar algunos síntomas. Su test dio negativo y los síntomas eran solo de una gripe común.

"Todo el mundo tiene miedo, tiene deseos de que acaben de hacer la vacuna del coronavirus. Después de yo haberme enfermado hace un año y medio —y de haber estado en una situación tan comprometedora en términos de salud— claro que me preocupo, claro que pienso que me puede volver a pasar una situación similar, y no me lo deseo ni se lo deseo a nadie, así que he tomado las medidas de precaución", dijo.

El encuentro con la esposa de Tom Hanks tuvo lugar a finales de febrero en Los Ángeles, cuando la boricua se unió al 2020 Vision Tour de Oprah Winfrey y se convirtió en la embajadora latina de WW, un proyecto de bienestar y pérdida de peso.

La boricua contó que aún le faltan unas 20 libras para llegar a su peso ideal de 120 libras, pero que ha podido notar tanto ella como quienes la rodean, el cambio físico tan grande que ha logrado en unas semanas.

"Veo el cambio en la ropa, de las tallas que me estaba poniendo a las de ahora hay una gran diferencia. Pienso que sí se ve y lo siento en mis medidas", contó.

En cuanto a su salud, todo "está bien", "todos mis exámenes han salido normales".

A pesar de su cambio físico, las fotos de la revista suscitaron bastante polémica en redes por el exceso de Photoshop y la presentadora se ha convertido una vez más en blanco de críticas.

Adamari López es uno de los rostros más conocidos de la televisión hispana y una de las celebridades más queridas entre la comunidad latina. Sin embargo, la presentadora es atacada también con mucha frecuencia, pero siempre demuestra que las críticas no tienen poder sobre ella y su familia.

Una prueba de ello la dio recientemente su pareja, el bailarín español Toni Costa, al ser tildado de "mantenido" por un usuario que además atacó el físico de Adamari.

"Este como no trabaja y lo mantiene la vieja gordita", escribió el internauta en una publicación del bailarín, a lo que este respondió: "Qué se puede esperar de alguien cobarde que usa un perfil para sacar el odio y la amargura que lleva su corazón y su vida. Qué pena das".

La pareja está además en su mejor momento, felices con su hija Alaïa, y listos para celebrar su boda en cuanto termine la pandemia.

"Estamos súper comprometidos en nuestro amor y trabajar por la relación todos los días", dijo la presentadora a People, y aseguró que la cuarentena los ha unido aún más.

"Volvimos a entender que somos un equipo, que estamos juntos, que queremos seguir caminando en la misma dirección, que nos podemos complementar".