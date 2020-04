Arrestan a hombre en Florida por amenazar con disparar a quien no use mascarilla contra el coronavirus

Publicado el Sábado, 18 Abril, 2020 - 15:59 (GMT-4)

Un hombre de Florida fue arrestado esta semana porque publicó en su muro de Facebook un post, en el que amenazaba con iniciar un tiroteo en un supermercado porque, en su opinión, los clientes no estaban usando suficientes mascarillas protectoras contra el coronavirus.

Robert Kovner, de 62 años, escribió que iba a “vaciar todos sus cartuchos” en un supermercado de la cadena Publix, pues según él, las personas no llevaban puestas las mascarillas.

“¿Es que tengo que dispararles en el estacionamiento a ustedes, idiotas egoístas, para que entiendan el mensaje?”, subrayó Kovner, quien reside en Sebring, capital del condado de Highlands.

“¡Créanme que el virus no es lo único que puede causar su muerte!”, concluyó el anciano, en una publicación que ya fue eliminada de la red social.

La comisaría de Highlands, situado en el centro de Florida, dio a conocer en su muro de Facebook que Kovner fue detenido.

“Pronto será procesado por hacer una amenaza escrita de un tiroteo masivo, que es un delito de segundo grado”, precisó el departamento.

La delegación expresó que aunque muchas personas pueden estar alteradas por la crisis mundial que se vive actualmente, generada por la pandemia de coronavirus, no hay ningún pretexto para protagonizar situaciones de este tipo.

“Nos damos cuenta de que estos son tiempos estresantes, pero no hay excusa para hacer amenazas como esta. No es una broma. No es solo un mal día. Es un crimen. Siempre los tomaremos en serio y tú irás a la cárcel”, dijo la publicación.

Un vocero del cuerpo policial dijo el pasado viernes que Robert Kovner salió de prisión tras pagar una fianza de 30 mil dólares, y que además todas sus armas le fueron confiscadas.

Una de las consecuencias que ha traído el coronavirus a Estados Unidos, además de sus más de 30.000 víctimas mortales, es el incremento de las compras de armas de fuego en todo el país, debido a temores asociados con la pandemia.

En marzo pasado, el diario Los Ángeles Times reportaba que decenas de compradores hacían largas colas en las armerías en estados como California, Nueva York y Washington, donde la población temía que la crisis sanitaria y económica desembocara en una situación de descontrol social.

Por otra parte en Florida, donde los casos de COVID-19 aumentaron a 25.269 y han muerto 740 personas, las autoridades han dejado al criterio de la población el uso de las mascarillas protectoras contra el coronavirus, pero no constituye una obligación el llevarlas en espacios públicos.

Se exceptúan las ciudades de Miami y Miami Beach, donde sus alcaldes Francis Suárez y Dan Gelber, respectivamente, sí ordenaron usarlas en los lugares cerrados.