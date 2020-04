"Esta es una verdadera carta de amor", afirman artistas a quienes luchan contra el coronavirus

Publicado el Domingo, 19 Abril, 2020 - 07:38 (GMT-4)

18 abr (Reuters) - Lady Gaga, Paul McCartney, The Rolling Stones y Beyonce fueron el plato principal de un especial mundial de música, comedia e historias personales para honrar a los trabajadores de la primera línea de la batalla contra el coronavirus en el mundo, al que Gaga llamó una "carta de amor" en medio de la pandemia.

El programa "One World: Together at Home", transmitido a través de múltiples canales de televisión en Estados Unidos y en el extranjero, presentó un "Quién es quién" de la cultura pop, con contribuciones, filmadas desde sus hogares, desde Elton John, Stevie Wonder, el futbolista británico David Beckham y la ex primera dama estadounidense Michelle Obama.

También estuvieron en la transmisión Oprah Winfrey, Andrea Bocelli, Celine Dion, Billie Eilish y docenas más.

"Estoy muy agradecida con los trabajadores de la salud, los trabajadores médicos, todos los trabajadores de las tiendas de comestibles y los repartidores, los trabajadores postales, todas las demás organizaciones sin fines de lucro que están trabajando tan duro", dijo Gaga.

"Esta es realmente una verdadera carta de amor para todos ustedes en todo el mundo y, espero, un recordatorio de la bondad que se está dando en este momento", agregó.

Conducido por tres de los presentadores más importantes de programas nocturnos de televisión en Estados Unidos -Jimmy Kimmel, Stephen Colbert y Jimmy Fallon- el especial rindió homenaje a los maestros y trabajadores de la salud, supermercados, servicios de reparto, correos y otros trabajadores.

"No estamos pidiendo dinero esta noche", dijo Colbert.

El evento, que contó con la curatoría de Lady Gaga y fue organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el grupo sin fines de lucro Global Citizen, fue el mayor esfuerzo de celebridades hasta ahora durante la pandemia del coronavirus que ha causado la muerte de más de 150.000 personas en el mundo.

También tuvo como objetivo alentar a los filántropos y las empresas a contribuir al Fondo Solidario de Respuesta al COVID-19 de la OMS. Donantes corporativos y de otro tipo ya han contribuido con unos 150 millones de dólares, dijeron los organizadores.

"Lo que me gustaría esta noche, si puedo, es darte el permiso por el momento para ... 'Sonreír'", dijo Gaga al lanzar una versión de la balada que se hizo famosa por Nat King Cole.

Beyonce no actuó, pero envió un mensaje de video en el que puso acento sobre las tasas de mortalidad desproporcionadamente altas en la comunidad negra estadounidense por COVID-19.

"Este virus está matando a los negros a un ritmo alarmante en Estados Unidos", dijo, e instó a los espectadores a protegerse.

The Rolling Stones, cuyos integrantes aparecieron en cuatro lugares separados, cantaron "You Can't Always Get What You Want" ("No siempre puedes obtener lo que quieres"), con Mick Jagger y Keith Richards tocando guitarras acústicas.

Wonder, en un homenaje a Bill Withers, quien murió hace dos semanas, interpretó "Lean on Me", mientras que McCartney cantó "Lady Madonna" recordando que su madre era enfermera y partera.

"Sabes que el coronavirus es un problema cuando un Beatle se involucra en esto", bromeó Kimmel.

El sábado temprano, músicos de pop, música clásica y rap de Estados Unidos, Asia y Medio Oriente, todos tocando desde sus hogares, participaron en una transmisión en vivo de seis horas antes del evento principal.

La transmisión en vivo contó con la presencia de las estrellas latinas Luis Fonsi, Maluma y J Balvin, la cantante de R&B Jennifer Hudson, la jugadora de fútbol estadounidense Megan Rapinoe, la cantante de Hong Kong Eason Chan, Vishal Mishra de India y el músico emiratí Hussain Al Jassmi.

La transmisión incluyó publicaciones en redes sociales y clips de noticias con médicos y enfermeras, aplaudidos por comunidades de todo el mundo, familias que se saludan a través de ventanas y actos de apoyo para aquellos que están aislados.

Las celebridades pidieron a las personas que se queden en casa y se laven las manos con regularidad.

(Reporte de Jill Serjeant, editado por Bill Berkrot y Sonya Hepinstall, editado en español por Gabriela Donoso)