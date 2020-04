Rumores sobre el estado de salud del líder norcoreano Kim Jong-Un

Estados Unidos está monitoreando informes de inteligencia que sugieren que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, se encuentra grave luego de haberse sometido a una cirugía, según reporta la cadena CNN citando fuentes de los organismos de inteligencia militar familiarizadas con el tema.

La ausencia del dictador en la celebración del cumpleaños de su abuelo, el padre fundador del país, Kim Il Sung, y la fiesta más importante de Corea del Norte, generó especulaciones sobre su estado de salud. Cuatro días antes había sido visto en una reunión del gobierno.

Daily NK, un periódico en línea con sede en Corea del Sur que se ha especializado en reportes sobre Corea del Norte, informó que Kim se habría sometido a una cirugía cardiovascular el 12 de abril por "tabaquismo excesivo, obesidad y exceso de trabajo", y ahora estaría recibiendo tratamiento postoperatorio en una villa en el condado de Hyangsan.

La mayor parte del equipo médico que lo atendió habría regresado a Pyongyang el 19 de abril y solo algunos doctores supervisan su recuperación, según el sitio de noticias.

Este lunes una fuente surcoreana dijo a CNN que los principales líderes del país están muy al tanto de los informes sobre el estado de salud de Kim, pero no pueden verificar de forma independiente los detalles publicados por Daily NK. Poco después, la presidencia de Corea del Sur dijo en un comunicado proporcionado a los periodistas que no tiene nada que confirmar sobre los informes sobre la salud de Kim y que no se han detectado "signos inusuales" dentro del país vecino, según reporta Reuters.

Mientras tanto, funcionarios estadounidenses se han puesto en contacto con expertos norcoreanos que han estudiado el régimen de Kim, para hablar sobre la planificación de contingencias. Las preocupaciones sobre la salud de Kim son creíbles, dicen fuentes gubernamentales norteamericanas, pero su gravedad es difícil de evaluar.

Reunir información secreta sobre Corea del Norte es tarea difícil, según han reconocido los organismos de inteligencia de Estados Unidos. El país controla estrictamente cualquier información que rodea a su líder, tratado casi como una deidad dentro del país. Sus ausencias en los medios estatales oficiales a menudo provocan especulaciones y rumores sobre su salud. Ante la ausencia de cualquier asomo de prensa independiente, los analistas deben trabajar con reportes de medios estatales y mirar los videos de la propaganda oficial en busca de pistas.

Kim apareció por última vez en los medios estatales de Corea del Norte el 11 de abril. El 12 de abril, los medios estatales de Corea del Norte informaron que Kim Jong Un había visitado una base aérea y observado simulacros de aviones de combate y aviones de ataque.

Dos días después, Corea del Norte lanzó múltiples misiles de crucero de corto alcance desde el mar y sus aviones Sukhoi dispararon misiles aire-superficie como parte de ejercicios militares. Las pruebas de misiles se realizaron en la víspera de una fiesta nacional en Corea del Norte para celebrar el cumpleaños de Kim Il Sung.

Curiosamente, Kim Jong-Un habría enviado este mismo lunes un mensaje a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitándolo por su 60 cumpleaños.

La Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC) publicó el mensaje del líder supremo norcoreano donde expresa a Díaz-Canel su complacencia "por los grandes éxitos del pueblo cubano, bajo su enérgica dirección", aunque no mencionó cuáles eran esos logros.

"Ha habido una serie de rumores recientes sobre la salud de Kim (tabaquismo, corazón y cerebro). Si Kim está hospitalizado, eso explicaría por qué no estuvo presente en las importantes celebraciones del 15 de abril", dijo Bruce Klingner, un investigador de la Fundación Heritage y ex jefe adjunto de la división de la CIA para Corea del Norte. "Pero, a lo largo de los años, ha habido una serie de rumores de salud falsos sobre Kim Jong-un o su padre. Tendremos que esperar y ver".

Las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte sobre desnuclearización se estancaron a fines de 2019 y los analistas dicen que la serie de pruebas y simulacros militares de este año parecen tener como objetivo subrayar el regreso de Corea del Norte a una política más dura.