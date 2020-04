Irán pone en órbita su primer satélite militar

La Guardia Revolucionaria Islámica lanzó y puso en órbita este miércoles el primer satélite militar de Irán, informa la agencia oficial Mehr News.

El satélite Noor-1, en persa "Luz"-1, fue impulsado por el lanzador Qassed, "de construcción nacional", en la mañana y está en órbita en la altitud de 425 km, apunta el citado medio.

El lanzamiento coincide con la fundación de este cuerpo de la dictadura iraní, creado el 22 de abril de 1979 por el fallecido dictador, el ayatolá Ruhollah Khomeini.

"Hoy en día, los poderosos ejércitos del mundo no tienen un plan de defensa integral sin estar en el espacio, y lograr esta tecnología superior que nos lleva al espacio y expande el ámbito de nuestras habilidades es un logro estratégico", dijo el director general Hossein Salami de la Guardia Revolucionaria Islámica, apunta la agencia estadounidense The Associated Press (AP).

El ministro iraní de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Mohammad Javad Azari Jahromi, respondió a AP en Twitter que ese programa espacial era de naturaleza "defensiva", mientras que el programa general era "pacífico".

El lanzamiento se produce en momento de tensiones de Irán con Estados Unidos, sin embargo de momento el Departamento de Estado no se refiere al satélite militar iraní.

Por su parte, el mayor del ejército estadounidense Rob Lodewick, un portavoz del Pentágono, dijo a AP que "continuará monitoreando de cerca la búsqueda de Irán de tecnología de lanzamiento espacial viable. Si bien Teherán actualmente no tiene misiles balísticos intercontinentales (ICBM), su deseo de tener un contador estratégico para Estados Unidos podría impulsarlo a desarrollar un ICBM".

Desde 2018 Irán abandonó el acuerdo nuclear con varias potencias mundales, después de que Donald Trump retirara de manera unilateral a EE.UU. El año pasado hubo tensiones entre ambos países por el asesinato del máximo general iraní en Iraq, Qassem Soleimani, al que le siguió un bombardeo iraní a una base iraquí donde habían soldados estadounidenses, apunta la citada fuente.

En 2019 Irán intentó de manera fallida enviar varios satélites. Ahora lanza este sátelite militar en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.

"Esto levanta muchas banderas rojas. Ahora que tiene la campaña de máxima presión, Irán ya no tiene mucho que perder", señaló Fabian Hinz, investigador del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación en el Instituto Middlebury de Estudios Internacionales en Monterey, California, a AP.