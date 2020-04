Maluma sorprende con adelanto de canción al amor de su vida

El reguetonero colombiano Maluma sorprendió a sus fans con un adelanto de su tema Amor de mi vida, que ya cuenta con más de un millón y medio de reproducciones.

El nuevo sencillo se estrena este viernes, pero el artista paisa quiso dejar aún con más ganas a sus seguidores, compartiendo un fragmento del tema en versión acústica.

Además de la romántica letra y un video en blanco y negro con el que levantó los suspiros de sus seguidoras, Maluma sorprendió tocando la guitarra y mostrando una faceta suya poco conocida.

Su publicación generó gran revuelo en las redes, con más de 13 mil comentarios de sus seguidores: "Ese tipo de canciones me gustan", "Qué romántico", "Wow me encantó, me fascinó, una gran canción como tantas que has hecho, qué lindo, se la dedicaré a mi mejor amigo", "Ahora ya si que me acabo de derretir del todo".

Además, muchos se mostraron curiosos por saber a quién estaba dedicada la canción y quién era ese amor que no quería perder.

Maluma está pasando la cuarentena en Colombia, en su natal Medellín, desde donde participó en el concierto One World: Together At Home, con su canción Carnaval, su primer éxito internacional.