Chocolate MC preocupa a sus seguidores con una foto desde el hospital

El cantante cubano de música urbana Yosvanis Arismín Sierra Hernández, mejor conocido por todos como Chocolate MC, ha despertado la preocupación de sus miles de seguidores con la última publicación que hizo en su perfil de Instagram.

El reguetonero compartió una fotografía en la que aparece acostado en la cama de un hospital de Houston (Texas) tapado con una sábana y llevando un nasobuco. Junto a la imagen, el intérprete de Bajanda dejó un enigmático mensaje dedicado a alguien cuyo nombre no ha revelado.

"Yo soy un tanke, conmigo es por gusto. Tú deseas que yo muera y vas a morir tú primero y yo estaré vivo para verlo", escribió.

Muchos han sido los mensajes que Chocolate MC ha comenzado a recibir por parte de sus admiradores, quienes enseguida se han preocupado por la salud del cantante urbano por un posible contagio de COVID - 19.

"¿Qué te pasó mi negro?", "Por Dios qué pasó, los reyes como tú no caen y si lo hacen se ponen de pie muy rápido", "Mejórate que hay Chocolate para rato", "¿Papito qué te pasó? No me digas que coronavirus mi negro bello", "Que te recuperes rápido hermano", "Lo que sea lo vas a vencer mi negro", "Espero que estés bien mi negro, bota afuera que necesitamos de ti en esta tierra", "Fuerza Choco, eres grande" o "¿Choco, qué te ocurre? ¿Es coronavirus?", son algunas de las interrogantes que figuran en el post.

Pese a que varios de sus fans han pensado que el reguetonero se encuentra ingresado por haber contraído el COVID - 19, todo parece indicar que la tan temida pandemia no es el motivo por el que permanece en el hospital.

Según se puede leer en los comentarios de la publicación, el propio Chocolate MC se encargó de aclarar que no tenía coronavirus con una respuesta muy peculiar.

Chocolate MC / Instagram

De momento, el cantante urbano no ha dado más detalles ni los motivos específicos que le llevaron a estar internado en un centro de salud.

Tampoco ha mencionado el tiempo que se mantendrá bajo cuidados sanitarios, ni cuando tiene prevista la vuelta junto a su pareja Daine y su hija pequeña Odainys.