El precioso poema de Alexis Valdés a Claudia por su cumpleaños

El popular actor cubano Alexis Valdés siempre tiene un plan para sorprender a su pareja y madre de su hija menor Lucía, la actriz cubana Claudia Valdés.

El día del cumpleaños de la joven no iba a hacer menos y aunque ambos se encuentran pasando la cuarentena debido a la amenaza de la pandemia del coronavirus, el artista se las agenció para brindarle a su chica regalos muy especiales cargados de arte, y sobre todo, de amor.

Aunque ya sabemos que Alexis sorprendió a Claudia con una romántica serenata en la cocina de su casa en la que le cantó una canción que había compuesto expresamente con motivo a sus 32 vueltas al sol, resulta que el artista también le escribió un poema en el que plasmó algunos de sus más profundos sentimientos.

Alexis compartió una imagen del texto en sus redes sociales acompañado de las siguientes palabras, en las que bromeó acerca de la polémica sobre la autoría que desencadenó su poema anterior Esperanza.

"Con el lío del cumpleaños de Claudia me olvidó publicar estos versos que le escribí por sus 32. Ah y por favor si alguien les dice que los versos no son míos no se peleen, ríanse que hace falta más risas que broncas. Felicidades otra vez Clau", escribió Alexis junto al post.

"Maravilloso, me encanta, happy birthday", "Wow que lindo, Claudia Valdés es muy afortunada de tener a un hombre tan romántico como Alexis a su lado y Alexis es muy afortunado de tener una esposa tan especial como Claudia", "Qué bello, un orgullo para cualquier mujer", "Qué bonito, felicidades" o "Son hermosos. Me encantan ustedes", son varias de las reacciones que ha ocasionado el poema en los seguidores de la pareja de artistas.