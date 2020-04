Chocolate explica por qué estuvo en el hospital: "Pensé que me iba del aire"

El repartero cubano Chocolate MC preocupó a sus fans este jueves al compartir la noticia de que lo habían tenido que hospitalizar, y aclaró que no había sido diagnosticado con coronavirus.

El artista ya recibió el alta médica y a través de una directa en redes explicó por qué lo habían tenido que ingresar y agradeció a todos los que se preocuparon por su salud cuando vieron su post y a "también a quienes se burlaron porque de una forma u otra pusieron atención en mí".

El Rey de los reparteros sufrió una fuerte subida de presión y se sintió tan mal que "pensé que me moría, pensé que me iba del aire".

"Estoy bien. Hace como una hora y pico me dieron el alta. Yo soy hipertenso y me dio un subidón de presión. Yo nunca me había sentido mal, pero ya sabía que eso me iba a salir en cualquier momento, porque toda mi familia por parte de padre es hipertensa", contó el artista.

Chocolate también comentó que su subida de presión tuvo que ver con su consumo de marihuana y el médico le dijo que tenía que "bajarle a la fumadera".

"Ustedes saben que yo soy un chivito, que fumo mucho. Ya el doctor me dijo que tengo que bajarle a la fumadera porque me está trayendo problemas de salud. Tengo que dejar un poco la yerba, y también el lean, que me puede hacer daño al corazón y mejor concentrarme en mi carrera", dijo.

El artista dijo que había pasado un gran susto porque se sintió muy mal y "caí en el piso un poco desmayado, verdaderamente me asusté, pensé que no hacía el cuento".

No obstante, todo quedó en un susto y en una advertencia de que debe cuidar su salud. Chocolate también aprovechó para decirle a todos sus seguidores que lo ven fumando marihuana que "no se guíen por mí y cuiden su salud, porque eso solo los afecta y hace sufrir a la gente que te quiere".

"Yo voy a cuidarme más y poner de mi parte, porque tengo una nené de lo más linda, que quiero verla crecer y quiero cuidarla, además tengo mis otros tres hijos, que también están chiquitos todavía y necesitan a su papá. También tengo a mi familia, a mi mujer, que necesitan de mí y los tengo a ustedes, mis fans", sostuvo.

El repartero reflexionó en cuántos problemas atraviesan muchos artistas por este problema: "La gente no entiende mucho a los artistas. en estos últimos años muchos se han muerto por sobredosis de diferentes drogas. Nadie sabe por qué llegan a ese extremo porque nadie entiende cómo es sentirse atrapado en su carrera, atrapado en el éxito, se deprimen. Yo también me deprimo en muchas ocasiones", confesó.

El artista terminó su directa emocionado hasta las lágrimas, asegurando que "no soy tan fuerte como ustedes me ven y muchas veces me siento solo, solo sé yo".

Inmediatamente, sus fans lo llenaron de mensajes de apoyo, buenos deseos y se alegraron de que su salud esté bien y esté decidido a cuidarse.