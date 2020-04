La millonaria donación de Beyoncé para combatir el coronavirus

Estrellas de todos los ámbitos y de diferentes partes del mundo han querido ayudar en la lucha contra el coronavirus y la lista de celebridades que han aportado su granito de arena a la causa no para de crecer. Ahora, Beyoncé, se ha sumado a esta corriente de solidaridad y ha donado a través de su organización benéfica BeyGOOD y en colaboración con Jack Dorsey, confundador de Twitter, 6 millones de dólares.

Esta millonaria suma de dinero está destinada a aliviar a los trabajadores esenciales estadounidenses que están haciendo frente a la pandemia en primera línea de batalla.

Así lo ha notificado la misma Queen B a través de su web oficial donde ha emitido un comunicado en el que explica: "Estos son tiempos nunca vistos y requieren del esfuerzo de todos para marcar la diferencia". Además, en el mismo ha destacado las dificultades de muchas familias, especialmente de raza negra que "están sufriendo en proporciones épicas debido a la pandemia del COVID-19".

"En las grandes ciudades estadounidenses, los afroamericanos suponen un número enorme de trabajadores en las ocupaciones indispensables. Necesitarán apoyo psicológico y cuidado de su propio bienestar, lo que significa acceso a tests y servicios médicos, y abastecimiento de comida, durante la emergencia y también después", explicó la artista.

Para hacer posible esta ayuda, el dinero se distribuirá a organizaciones locales, la Universidad de California-Los Angeles (UCLA) y la National Alliance in Mental Illness (NAMI).

Beyoncé también participó el pasado sábado en el mega concierto One World: Together at Home, organizado por Global Citizen y Lady Gaga. La cantante intervino para mandar un mensaje sobre los efectos de la pandemia en las comunidades negras.

"Este virus está matando a personas negras en una tasa alarmantemente alta en Estados Unidos. Un informe reciente de mi ciudad natal, Houston, Texas, mostró que las muertes por COVID-19 dentro de los límites de la ciudad de Houston, el 57 por ciento de los casos fatales son afroamericanos", apuntó.