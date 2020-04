Correos de Cuba amplía servicio de giros internacionales en La Habana

La empresa estatal Correos de Cuba anunció que el servicio de pago de dinero enviado desde el exterior, el cual también puede ser entregado a domicilio, se ha extendido a más unidades en La Habana, una forma del gobierno para viabilizar la entrada de divisas al país.

En una nota publicada en la página web de la entidad, se precisa que a pesar de la COVID-19 que afecta la isla –donde se han reportado ya 1.437 casos positivos y 58 muertos–, se mantiene la estrategia de ampliar a la población el servicio de entrega de giros internacionales.

En tal sentido, cinco establecimientos pertenecientes a las empresas de Correos Habana Este y Habana Centro comenzarán a entregar dichos giros, que en este momento llegan solamente desde España, Uruguay y Chile.

En la Empresa de Correos Habana Este la población podrá a ir a cobrar su dinero en: en el municipio de Guanabacoa, en la unidad Habana 11, situada en calle División No. 309, entre Máximo Gómez y Cadena. Además, en el municipio de San Miguel del Padrón, en Habana 10, sita en Calzada de Güines No. 19331, entre Calzada de San Miguel y Gabriel. Por último, en el Cotorro, en la unidad Habana 40, ubicada en calle 101 No. 2025, entre 20 y 22.

En esta empresa continuará entregando giros postales internacionales el correo Habana 25, de Alamar.

Por otra parte, en la empresa de Correos Habana Centro el servicio se extiende el servicio a dos unidades: a la Esquina de Tejas, en el municipio Cerro, así como al ventanillo de la calle Obispo No. 512, en la Habana Vieja.

Asimismo, se mantienen el correo de Universidad, en Infanta No. 271, entre San Lázaro y Concordia, en Centro Habana; el correo de Avenida 26 No. 967, entre 30 y 32, en Plaza de la Revolución; y el correo de Luyanó, en Calzada de Luyanó No. 309, entre Fabrica y Reforma, del municipio 10 de Octubre.

El Grupo Empresarial Correos de Cuba ha adoptado variantes para favorecer la llegada de moneda fuerte, y por ello en enero pasado comenzó a ofrecer el servicio de entrega de giros internacionales en 48 nuevas oficinas, las cuales, junto a las 22 que ya existían, elevarían a 70 la cifra de centros postales donde la población puede cobrar ese dinero.

“Esta es una tarea, que tiene que ver con la entrada de moneda libremente convertible al país y, por tanto, es prioridad para la empresa”, declaró entonces Eldis Vargas Camejo, vicepresidente primero de ese grupo empresarial.

Esta actividad, sin embargo, no ha estado exenta de problemas. En febrero de 2019, Correos España tuvo que suspender el servicio de envío de giros con remesas familiares a la isla, tras varias reclamaciones de clientes cuyo dinero no llegó a su destino.

La empresa cubana explicó entonces en una nota que el retraso en los pagos se debió “a afectaciones externas con la entrada de transferencias de efectivo procedentes de la Unión Postal Universal (UPU) en Berna”.

El servicio no fue restablecido hasta más de 10 días después, y finalmente los afectados pudieron cobrar sus transferencias.

En estos momentos la actividad de correos, de forma general, se ha visto afectada en Cuba por la pandemia de coronavirus. El pasado 26 de marzo las autoridades del sector dieron a conocer que los envíos de correspondencia, encomiendas y paquetería hacia el exterior del país quedaban detenidos hasta nuevo aviso, una nueva medida para intentar detener el avance del coronavirus.

La decisión se debía a que el servicio postal internacional se interrumpió en muchos países por la pandemia, y a que varias aerolíneas suspendieron sus operaciones.

Según el comunicado emitido por Correos de Cuba, también se preveían demoras en los envíos dentro del territorio nacional.