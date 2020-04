Biden asegura que restaurará política de acercamiento con Cuba si llega a la Casa Blanca

El ex vicepresidente Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, aseguró que de triunfar en las elecciones del próximo noviembre restaurará la política de acercamiento hacia Cuba que marcó la era de Barack Obama.

“Sí, lo haría, en gran parte lo haría...Insistiría en que ellos [el gobierno cubano] mantuvieran los compromisos que dijeron que cumplirían cuando nosotros pusimos nuestra política en marcha”, dijo Biden durante una entrevista con la cadena CBS, difundida este lunes.

La restauración de la política de Obama sobre Cuba implicaría un desmontaje de las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump desde 2018, con severas limitaciones a los viajes, las remesas, las operaciones financieras y los intercambios profesionales y culturales.

Interrogado por el periodista Jim DeFede sobre si su decisión no terminaría recompensando al gobierno cubano en momentos en que está proporcionando un respaldo clave al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Biden se mostró confiado en que podría dar pasos calibrados para manejar la situación.

“Bueno, están teniendo grandes dificultades para apoyar a Maduro”, manifestó. “Número uno, Maduro está en verdaderos problemas. Número dos, no hay razón por la que no podamos seguir sancionándolos, pero no reconocerlos en absoluto es algo diferente a sancionarlos”.

Señaló que, al restaurar los compromisos con Cuba, “no solo se trata de Cuba, sino que también fortalece la influencia de Estados Unidos en toda América Latina y el Caribe”.

En otro tema de interés para la comunidad cubana, Biden también dijo que suspendería las deportaciones de cualquier persona que estuviera ilegalmente en Estados Unidos durante los primeros 100 días de su administración.

“Tenemos que arreglar las cosas… Cualquiera que cometiera un delito grave, mientras tanto, sería deportado. Pero tenemos que tomarnos un tiempo para hacer un balance de lo que está pasando exactamente. Somos una nación de inmigrantes. Y una de las razones por las que somos tan poderosos, y hemos tenido tanto éxito, es porque somos una nación de inmigrantes”, manifestó el candidato demócrata.

Unos 39.000 cubanos tienen orden final de deportación, mientras que al menos 8.000 se encuentran en proceso de asilo tras ingresar por la frontera mexicana con posterioridad al 2017.

Las declaraciones de Biden se producen luego de que los principales líderes del Partido Demócrata le han dado su apoyo para la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Este martes la excandidata presidencial Hillary Clinton le dio el respaldo a su postulación.

Biden afirmó que planea ganar la Florida, un estado clave para sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca, y que perdió la candidata Hillary Clinton en las elecciones de 2016.

“Es 2020. Y han tenido una buena dosis del presidente, es Estados Unidos de América”, subrayó.

Argumentó que para ganar la batalla electoral, es un proceso en el que “se trata de decir la verdad”.

“Se trata de hacer saber a la gente lo que vas a hacer para mejorar sus vidas. Se trata de asegurarse de que todo no vaya solo a los muy ricos de este país. Se trata de asegurarse de que la gente tenga acceso a una educación real. Se trata de asegurarse de que van a pagar la universidad. Se trata de asegurarnos de que construyamos la clase media de nuevo y también tratar con lo que todo el mundo en Florida sabe que es un problema, el calentamiento global y crear puestos de trabajo reales en torno a eso. De eso se trata”, explicó Biden.

La campaña de Donald Trump respondió de inmediato a las declaraciones del ex vicemandatario.

“El presidente Trump ha implementado fuertes sanciones contra la dictadura comunista de Cuba por sus acciones. Por otro lado, la debilidad de Joe Biden hacia el régimen cubano y el de Nicolás Maduro en Venezuela nos recuerda que su administración seguirá los pasos de Bernie Sanders y se alinearía con dictaduras socialistas por encima de los valores de nuestro país”, dijo Ali Pardo, subdirectora de comunicaciones de la campaña del presidente.

El comunicado mencionó que “ya es suficientemente dañino que, como vicepresidente, Biden jamás levantó ni un dedo para frenar a Maduro mientras mataba de hambre a su propio pueblo y que su administración elogió a Raúl Castro, a pesar del horrible historial de violaciones de derechos humanos del gobierno cubano”.

Biden fue criticado por omitir el tema cubano durante un encuentro con activistas hispanos en La Pequeña Habana en Miami, en septiembre del pasado año. En esa oportunidad, intervino por 25 minutos para referirse a Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, pero evitó mencionar la realidad cubana.

El ex vicepresidente demócrata encabeza actualmente por seis puntos la intención de voto para las elecciones del próximo 3 de noviembre, según las más recientes encuestas nacionales.

Una encuesta realizada por el diario USA Today y la Universidad de Suffolk indicó que Biden tiene un 44% de apoyo frente a un 38% que respalda a Trump.

La crisis del coronavirus y la debacle económica provocada por la pandemia pudieran influir negativamente en la suerte de Trump, que en sondeos del pasado diciembre aventajaba a su virtual rival por tres puntos porcentuales.