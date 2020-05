Pitbull rinde emotivo homenaje a la persona que creyó en su talento cuando nadie lo hacía

El cantante estadounidense de origen cubano Armando Christian Pérez, mejor conocido por todos como Pitbull, ha querido rendir un homenaje a una persona que ocupa un lugar especial en su vida y en su corazón.

Se trata Hope Martínez, una de las profesoras que tuvo años atrás el famoso artista, y fue quien uno de los principales motores impulsores que hicieron que Pitbull se convirtiese en la gran estrella que es a día de hoy. Según ha comentado el intérprete de I believe that we will win en una reciente publicación hecha en su cuenta de Instagram, Hope vio talento en él "cuando nadie más lo hizo" y le dio las fuerzas suficientes para que se lanzara a perseguir sus sueños.

Sacar a relucir esa humildad y sencillez que le caracteriza, Mister Worldwide ha querido recordar y agradecer ante todos sus incondicionales lo que Hope hizo por él, por lo que compartió una preciosa dedicatoria acompañada de unas imágenes en las que aparece junto a ella sobre un escenario tomados de la mano y compartiendo un emotivo abrazo.

"Mi maestra, Hope Martínez, vio talento en mí cuando nadie más lo hizo. Ella me dijo "el mayor riesgo que corres es no tomar uno". Honremos a todos nuestros maestros esta semana", escribió.

Quizás por la inspiración que fue para él su profesora, Pitbull se ha mantenido especialmente involucrado en el sistema educativo de Miami (Florida), su ciudad natal, y siempre ha aportado su granito de arena en la ayuda y desarrollo de espacios para el aprendizaje de niños y adolescentes.

En el año 2013, el artista patrocinó la creación de un centro educativo público SLAM (Sports Leadership and Management) en la zona de la Pequeña Havana, donde creció. Dos años más tarde anunció la ampliación de la misma con la creación de un área especializada en materias deportivas y de liderazgo.

De hecho, en abril de este año Mister 305 acudió personalmente a la graduación de la SLAM, luego de que todos sus alumnos lograran alcanzar carreras de nivel superior que estudiarán en distintas universidades del país.