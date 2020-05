Jorge Junior presenta a su novia de 20 años al felicitarla públicamente por su cumpleaños

El líder de la agrupación de música urbana Los 4, el cubano Jorge Junior, se encuentra nuevamente ilusionado tras su tormentosa separación de la cubana Patricia Claudia Pérez, madre de su hija menor y quien por mucho tiempo fue la representante de la banda.

Jorge Hernández Carvajal, nombre real del cantante, ha encontrado nuevamente el amor en otra cubana, una joven de 20 años de edad llamada Claudia Tornes a quien hemos podido conocer gracias a una publicación que hizo el reguetonero en las redes sociales con motivo de su cumpleaños.

El artista aprovechó la fecha de Claudia para compartir con todos sus seguidores sus primeras imágenes junto a la joven, unas fotos en las que ambos aparecen compartiendo besos y abrazados de una manera muy cariñosa. El director de Los 4 acompañó el post con una dedicatoria en la que, además de desearle a su novia lo mejor en su día, expresa algunos de sus sentimientos más profundos hacia ella.

"¿Qué te puedo decir en este día? Te deseo que seas muy feliz y y que cumplas muchos más a mi lado, por supuesto. Felicidades mi ángel, vamos a por más. Te amo", escribió Jorge Junior.

La homenajeada no tardó en responder las palabras de su pareja y escribió junto a la misma publicación de Jorge Junior: "Unos de mis cumple más felices. Gracias por estar conmigo en este momento y hacerme sentir una mujer feliz y afortunada por tener tu amor. No sabes lo feliz que me haces, y te digo algo, no importa lo que las personas digan, lo importante es lo que tú y yo sentimos. Lo demás no importa y voy a estar contigo por encima del mundo si es necesario. Te quiero mucho".

Claudia también escribió un texto en su cuenta de mencionada red social haciendo alusión a su corta edad y a las experiencias que ha vivido y que le han hecho madurar en tan poco tiempo. Asimismo, habló de su relación con Jorge Junior y de lo feliz que se siente por poder pasar tiempo a su lado, ya que él la "valora" y la quiere con sus "virtudes y defectos". Además, recalcó que no le importan las críticas ni los malos comentarios que le puedan dejar quienes se oponen a su amor con el intérprete de Lo tengo to' pensao.

"Le quiero dar gracias a Dios primero que todo, por permitirme un año mas de vida. 20 añitos que seguro pensarán que soy una niña, pero no. Esos 20 años significan mucho para mi, ya que he pasado por etapas de mi vida, lo mismo duras que momentos felices. Solo quiero decir que no importa la edad, solo tienes que tener la mente en su lugar para saber enfrentar las cosas difíciles de la vida. Pero como no todo es malo, en estos momentos me siento bendecida conmigo misma y estoy orgullosa de ser quién soy", añadió.

A continuación, añadió: "En mi vida nunca me arrepiento de nada, solo digo que viviré mi vida al 100 porque lo único que importa es ser feliz y saber sobrellevar los problemas que se nos presenten. Quiero compartir mi felicidad, estoy muy feliz porque me encontré con una persona que me valora y me quiere con mis virtudes y defectos. Es decir, que este cumple no lo voy a olvidar nunca y quiero dejar bien claro que los comentarios no me importan porque lo que yo siento es lo importante", concluyó la joven junto a una foto suya en modo autorretrato.