Ex esposa del hijo de Fidel Castro: "Temí por mi vida y la de mi familia cuando vi lo que hicieron con Oswaldo Payá y Laura Pollán"

Idalmis Menéndez, la ex esposa de Alex Castro Soto del Valle, uno de los hijos del dictador cubano Fidel Castro, ha asegurado en redes sociales que hasta el día de hoy guardó silencio porque temió por su vida y la de su familia.

"Sí, guardé silencio desde el 2010 hasta ahora, porque temí por la vida de mi familia y mía cuando vi lo que hicieron con Oswaldo Payá y Laura Pollán", dijo en un post en Facebook.

"Aún así, a pesar de las amenazas tan fuertes que recibí, decidí ayudar a la causa de la lucha contra la dictadura, participé en algunos movimientos y manifestaciones en Barcelona, y fui a encarar a Aleida Guevara en sus visitas en Barcelona", refirió.

Según Menéndez, los cubanos no acabábamos de estar unidos para la luchar contra la dictadura.

"Y no es que tengamos que pensar igual ni mucho menos. Pero en aquel momento cada grupo cuestionaba hasta la más mínima palabra, que si no decías exactamente lo que querían escuchar ese grupo opositor te cuestionaba y después te atacaban los otros, y estaban en todo su derecho, ¿pero quién aguanta presión de los compañeros de causa y las amenazas serias de los dictadores ¿Quién me protegía a mi y a mi familia? Yo no aguanté esa presión, y decidí apartarme", afirmó.

Menéndez, quien vive en Barcelona, ha subido a Facebook varios videos en los que critica la precariedad a la que los líderes castristas han sometido al pueblo cubano, mientras ellos tienen un elevado nivel de vida.

“¿Con qué dinero abriste restaurantes y con qué dinero se lo vas a explicar a la gente? ¿El libro de fotos te ha dado tanto? (…) ¿Qué se creen que uno no se entera de las cosas? ¿De dónde te montaste tú tantos restaurantes? ¿De dónde tú sacas el dinero?”, dijo.

“Deben darle comida y medicación a la gente, a los mayores y dejar de robar tanto”, dijo la ex mujer de Alex Castro.

Idalmis Menéndez ha dado declaraciones en diferentes medios desenmascarando al régimen cubano, como en América TeVé o en el espacio del presentador Alexander Otaola.

Laura Pollán, a quien se refiere Méndez, fue una líder y fundadora del grupo opositor cubano Damas de Blanco, murió el 14 de octubre de 2011, a los 63 años, en el hospital Calixto García, en La Habana, después de varios días ingresada por problemas respiratorios. La causa oficial de su deceso fue un paro cardíaco, aunque se asegura que por lo incómoda que le resultaba al gobierno se trató de una muerte planeada por el castrismo.

Por su parte, fundador del Movimiento Cristiano de Liberación, murió el 22 de Julio de 2012 en el Oriente cubano en su carro Hyundai de alquiler que fue interceptado por un comando de élite de la Seguridad del Estado castrista: el G-2 adscrito al Ministerio del Interior.