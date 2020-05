Emotivo mensaje de Ricardo Arjona a su madre: "Nunca más he podido cantar en vivo esta canción que le escribí"

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona dedicó emotivas palabras a su fallecida madre este domingo y confesó que la canción Mi novia se me está poniendo vieja, que le escribió a ella, no ha podido cantarla nunca más en vivo.

"En el mes de la madre, la canción que le escribí a la Mimi. Mi madre (la Mimi) escuchó esta canción solo una vez. Cuando le preguntaron si le gustaba, dijo que prefería no escucharla porque la hacía llorar", escribió el artista junto al videoclip de la canción.

Su madre, Nohemí Morales, falleció en 2013 y su pérdida y ausencia son tan dolorosas que desde entonces ha temido no ser capaz de poder terminar de cantar el tema que le compuso.

"Yo no pude cantarla en vivo desde que se fue por temor a no poder terminarla. Quizás el tiempo me vaya dando el valor", confesó.

"Gran día y muchas flores a las madres, la más grande para el comandante Tusa, a la que mi padre le decía que cada día se parecía más a la Mimi", concluyó.

Mimi, como llamaba cariñosamente Arjona a su madre, falleció el 4 de diciembre de 2013, a los 78 años. El cantautor despidió a su madre con un conmovedor mensaje y recibió innumerables condolencias de parte de sus fans.

"Mi novia se hizo joven otra vez. Pero se me fue. Te extrañaré siempre, Madre", escribió en aquel momento.

Ricardo Arjona se encuentra en un gran momento de su carrera musical con el estreno de su sencillo Hongos, que cuenta con más de 30 millones de reproducciones en YouTube a una semana de su estreno y que forma parte de su próximo disco Blanco y negro.