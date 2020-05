Se continúan registrando sismos perceptibles en el Oriente de Cuba

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba dio a conocer que este jueves han sido reportados como perceptibles tres sismos en localidades de Santiago de Cuba y de la provincia Granma.

Los tres eventos sísmicos perceptibles han tenido lugar a las 5:38 am, las 10:00 am y las 10:08 am (hora local), y registraron magnitudes entre los 3.7 y los 4.1 grados.

“Se han recibido reportes de perceptibilidad en el municipio de Guamá, de la provincia de Santiago de Cuba y en la localidad de Bartolomé Masó, en la provincia de Granma”, añade la nota firmada por la Estación Central del Servicio Sismológico Nacional.

El comunicado concluye que hasta las 12:25 pm (hora local) de este 21 de mayo no había reportes de daños materiales ni humanos.

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional comenzó a registrar actividad sísmica anómala el pasado 17 de mayo, en el sur de Chivirico, en la provincia de Santiago de Cuba, donde se reportaron más de 112 sismos en apenas 18 horas.

De ellos, unos 20 fueron considerados perceptibles, de acuerdo con el servicio sismológico de la isla.

Desde las 4:47 pm del domingo 17 de mayo hasta el lunes, a las 11 de la mañana, en la zona de Pilón-Chivirico se registraron más de un centenar de temblores. El principal de ellos fue de 4.6 grados de magnitud y el resto fueron réplicas.

De esas réplicas, una veintena fueron de magnitud superior a los 3.0 grados. El Servicio Sismológico Nacional de Cuba explicó que el hecho está relacionado con un sector de la falla Oriente.