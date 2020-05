Decomisan cientos de kilos de alimentos en un almacén en Sancti Spíritus

Agentes del Ministerio del Interior de Cuba, MININT, decomisaron cientos de kilos de alimentos en el almacén de una finca en la provincia de Sancti Spíritus.

El operativo tuvo lugar en la finca San Idelfonso, ubicada en una zona conocida como Calabaza, en los límites de Sancti Spírtus con Villa Clara.

En total fueron decomisados 190 sacos de arroz, 53 de chícharos, 379 libras de pastas largas, y 1315 libras no aptas para el consumo humano, según asegura un reporte publicado por Canal Caribe.

También decomisaron 1010 libras de maíz, 371 libras de frijoles negros, 4278 libras de frijoles colorados, 11 balones de gas y 100 litros de aceite Castrol.

El chofer que trasladaba los alimentos hasta el lugar declaró que el comprador de los productos lo envió a ese destino y le indicó que descargara la mercancía, que incluso tenía su factura, y le explicó que se trataba de "comida de animales echada a perder".

Los productos decomisados tenían el fin de la alimentación animal, ya que en la finca tienen una cría de 278 cerdos.

Según los funcionarios del MININT que participaron en la investigación, el chofer será acusado del delito de apropiación indebida, y los campesinos de la finca serán procesados por los delitos de receptación.

También dijeron que se le dará seguimiento al origen de ese producto, que debe ser los almacenes del MINCIN en la La Habana, y que el operativo continuará hasta que se aclaren los hechos relacionados.

Ahora los productos decomisados serán puestos en disposición de la red de comercialización de la provincia espirituana.

Desde que comenzara la cuarentena en Cuba. también se inició una cacería de brujas contra los cuentapropistas en busca de ilegalidades. Casi todos estos decomisos han sido televisados, como para brindar una especie de lección a la población, que debe lidiar cada día con el desabastecimiento y la escasez del país.

Recientemente varios cubanos fueron entrevistados por el programa "Hacemos Cuba", del Canal Caribe, y se mostraron partidarios de los reportajes sobre operativos policiales de confiscación de alimentos y delitos de acaparamiento, según indica el espacio oficialista.

“Deben tener mano dura y sin piedad porque los niños, los ancianos y los trabajadores estamos recibiendo el látigo de la ambición de esas personas”, dijo una entrevistada.

No obstante, si bien es cierto que no debe haber espacio para ilegalidad, muchos saben que a los cubanos a veces no les ha quedado otro remedio, ya que el gobierno no ha sido capaz de garantizar el abastecimiento de los centros de comercio para que la población, si quiera, pueda hacer una debida cuarentena en época de pandemia.

El reconocido escritor cubano, Leonardo Padura, declaró que el problema de Cuba tiene 60 años y es nada más y nada menos que la comida: "En Cuba hay un problema que ha sido el que más nos ha afectado durante este período de confinamiento, que es un problema que tiene 60 años y que no ha hecho más que hacerse muy evidente en estos momentos: comida", dijo.