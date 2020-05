Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, explica por qué dejó de seguir a Georgina Rodríguez en Instagram

Desde que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hicieron oficial su noviazgo, mucho se ha hablado sobre una supuesta enemistad entre ella y la madre del futbolista, Dolores Aveiro.

Las dos han protagonizado titulares en la prensa internacional durante los últimos años que apuntaban a que nunca se han llevado bien y que la tensión entre ellas habría aumentado con el paso del tiempo.

A todos estos rumores hay que sumarle que en las últimas horas, algunos usuarios de las redes sociales se han percatado que la matriarca ha dejado de seguir a su nuera en Instagram. Un hecho que ha sido interpretado como la prueba definitiva de la mala relación entre suegra y nuera.

A raíz de toda esta polémica, la madre del portugués ha decidido zanjar de una vez por todas las habladurías y pronunciarse sobre su relación con la modelo española.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram, concretamente en la sección de stories, donde Dolores ha publicado un texto para aclarar porqué ha dejado de seguir a Georgina, culpando a su mal manejo con las nuevas tecnologías y, de paso, ha negado cualquier tipo de enfrentamiento

"Mis queridos seguidores, si he dejado de seguir a alguien con quien tengo una conexión directa ha sido por algo extraño, no intencional. Como sabéis, no domino esto y no entiendo nada... Si dejé de seguir a mi nuera y algunas personas más, fue por un descuido. Dejad de inventar historias, no estoy enfrentada con nadie", reza el escrito en el que también está etiquetada la misma Georgina.

"Simplemente no sé cómo usar Instagram. Este texto me lo ha escrito mi hija (todavía no sé cómo hacer stories). Solo sé publicar fotos y leer comentarios", añadió Dolores.

Captura Instagram / Dolores Aveiro

Dolores no es la única miembro del Clan Aveiro que se ha pronunciado sobre esta polémica.

"Me acabo de encontrar con esta noticia, y empiezo a pensar que, además de que esta pandemia está afectando vidas, también está afectando cerebros. No quiero ser grosera, pero a veces tengo ganas de enviarlos a todos a la mierda. Solo pido una cosa, que respeten a mi familia y, especialmente a mi madre, y que no se inventen cosas que no tienen sentido", escribió Elma Aveiro en Instagram. "Hermana, el periodismo en Portugal está en el fondo de un pozo", le respondió su hermana Katia secundando sus palabras.