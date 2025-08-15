Antes de cruzarse con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez llevaba una vida que podría parecerse mucho a la de cualquier veinteañera trabajadora. Nacida en Buenos Aires y criada en Jaca, España, había cambiado las zapatillas de ballet por tacones cómodos para trabajar en tiendas de moda. Fue dependienta en Gucci, vivía en un pequeño piso y, como ella misma ha contado, viajaba en transporte público y hacía malabares para llegar a fin de mes.

Todo cambió en 2016, cuando un cliente muy particular entró por la puerta: Cristiano Ronaldo. Lo que comenzó como una conversación breve en la boutique se convirtió en “amor a primera vista” y en el inicio de una historia que hoy, casi nueve años después, acaba de anunciar su capítulo más esperado: el compromiso. Y sí, ahora los viajes ya no son en metro, sino en jet privado.

El “antes” de Georgina tenía un estilo más sencillo y discreto. Vestidos cómodos, poco maquillaje y peinados fáciles de llevar. El “después”, en cambio, la ha visto desfilar en alfombras rojas, protagonizar portadas internacionales y convertirse en un icono de moda con looks que combinan diamantes, diseñadores y mucho lujo.

Su vida también pasó de rutinas anónimas a momentos de película: asistir a los Grammy Latinos, pasear por la alfombra del Festival de Venecia, e incluso posar en la icónica escalera de la Gala MET… y, entre todo eso, convertirse en madre de dos hijas biológicas y de corazón para los hijos mayores del futbolista. El equipo más importante, según ella misma dice, es el que forman en casa.

Ahora, con el anillo de compromiso brillando (y no es para menos, con un valor que supera los cinco millones de dólares), Georgina suma un nuevo hito a su historia. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió en Instagram para anunciar que pronto será la esposa de una leyenda viva del mundo del fútbol. Un mensaje que deja claro que, aunque la transformación exterior salta a la vista, lo que realmente ha cambiado ha sido el escenario de su vida.

Y así, la que un día saludaba a los clientes detrás de un mostrador, hoy saluda a las cámaras desde la primera fila de los desfiles más exclusivos… y pronto, desde el altar, como señora de Ronaldo. Porque si algo ha dejado claro este antes y después, es que los cuentos de hadas a veces empiezan cuando menos lo esperas.

