Aunque hay buena dosis de genética, lo de Rachel Arderi no es solo suerte: su figura también es fruto de disciplina, constancia y entrenamiento. La influencer cubana, pareja del reguetonero Bebeshito, lleva casi un año entrenando con Yasmany Amed Rodríguez García, el reconocido entrenador cubano radicado en Miami que guía, incluso de forma virtual, a celebridades como Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

Y los resultados saltan a la vista. Tras convertirse en madre por segunda vez, Rachel decidió ponerse en manos de Yasmany, y el cambio físico que ha logrado habla por sí solo.

En sus historias de Instagram, el propio entrenador compartió fragmentos de una de las sesiones más intensas de la influencer, centrada en glúteos y piernas. En los videos se ve a Rachel ejecutando prensa inclinada, sentadillas profundas y desplantes con peso, una combinación diseñada para fortalecer y tonificar el tren inferior.

“Dice ella que no la mate hoy”, escribió Yasmany en tono divertido, mientras la guiaba con precisión en cada repetición. Las imágenes no solo muestran el nivel de exigencia del entrenamiento, sino también el compromiso de Rachel, que se toma cada sesión con absoluta seriedad.

Yasmany, al frente de un gimnasio en Miami frecuentado por figuras del entretenimiento, basa su método en la disciplina, la constancia y un acompañamiento cercano. “El secreto de cualquier transformación está en dos fuerzas que se complementan: tu decisión de luchar por tus metas y el empuje de quien está contigo”, reflexionó en uno de los clips.

Rachel Arderi forma parte de ese grupo selecto que apuesta por resultados reales y sostenibles bajo una guía profesional. Más allá de la imagen que proyecta, cada logro físico es el reflejo de esfuerzo, técnica y perseverancia.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la rutina de entrenamiento de Rachel Arderi y su impacto en redes sociales