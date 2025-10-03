La cantante e influencer cubana Malu Trevejo sorprendió a sus seguidores al revelar en una historia de Instagram que vive en un apartamento decorado y propiedad de Georgina Rodríguez, la prometida del futbolista Cristiano Ronaldo.

“Me di cuenta que vivo en el piso que hizo Georgina, la novia de Cristiano Ronaldo. Yo muy fan del Madrid, muero”, escribió la joven en una imagen donde mostraba detalles de la cocina del inmueble. En otra historia agregó: “Ella lo decoró hermoso”, dejando claro su gusto por el estilo elegante de la también empresaria e influencer.

La vivienda en cuestión es la misma que Georgina mostró meses atrás en sus redes sociales, un apartamento de diseño minimalista, tonos neutros, sofá en forma de “L” y acabados de lujo. En aquel momento, la publicación generó especulaciones sobre una nueva propiedad, un posible “piso de soltera” o incluso cambios en su vida personal.

Lo que no se sabía entonces es que la propiedad forma parte de Bellhatria Real Estate, la agencia inmobiliaria que Georgina lanzó oficialmente en julio, especializada en alquiler de residencias exclusivas en Madrid. Este apartamento es de su propiedad y se ofrece en alquiler bajo el sello de su nueva empresa.

Ahora, quien lo habita es nada menos que Malu Trevejo, una de las cubanas más populares en redes sociales, con casi 24 millones de seguidores en TikTok y más de 10 millones en Instagram. Nacida en Cuba, criada entre Madrid y Miami, actualmente reside en la capital española, donde continúa impulsando su carrera musical y digital.

Sin buscarlo, una simple historia en Instagram reveló un vínculo inesperado entre dos figuras mediáticas que, aunque de mundos distintos, comparten más que fama y estilo: una misma dirección.

Ahora, gracias a los videos que Malu comparte desde su día a día, podemos ver aún más de cómo luce por dentro este lujoso apartamento que una vez mostró Georgina. Un vistazo exclusivo al interior de una propiedad de lujo que ya tiene inquilina… y mucho contenido por mostrar.

