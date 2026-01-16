Ver más

Con solo ocho años, Alana Martina, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, ha conquistado las redes con su voz. La pequeña se volvió viral después de que su madre compartiera un video en el que interpreta con mucha emoción My Heart Will Go On, la inolvidable canción de Titanic que hizo famosa Céline Dion.

El video, grabado por Georgina en el gimnasio de su casa, muestra a Alana sentada con el móvil en mano siguiendo la letra, concentrada y cantando en un inglés casi perfecto. Aunque la escena es sencilla, su voz y naturalidad llamaron la atención de miles de personas, que no tardaron en llenar las redes de mensajes de cariño y sorpresa por su talento.

No es la primera vez que Alana demuestra interés por la música. Ya antes había aparecido en videos cantando Let It Go, de Frozen, y Si No Estás, del artista español Íñigo Quintero. Además, tanto ella como su hermana Eva María toman clases de música: Alana estudia violín y Eva, piano, algo que su madre ha mostrado con orgullo en más de una ocasión.

La familia Ronaldo-Rodríguez está acostumbrada a acaparar atención, pero esta vez no ha sido por el fútbol o la moda. Cristiano, que vive en Arabia Saudita junto a Georgina y sus hijos, suele compartir momentos en familia en redes, donde se les ve disfrutando de su día a día lejos de los estadios y las alfombras rojas.

Aunque aún es pronto para saber si Alana seguirá el camino artístico, lo cierto es que su interpretación de Titanic ha dejado claro que el talento en la casa de Cristiano y Georgina va mucho más allá del deporte. Una muestra de que, incluso en la familia más mediática del fútbol, los momentos simples siguen siendo los más especiales.