Madonna en el centro de una polémica tras difundir video de su hijo como homenaje a George Floyd

La cantante estadounidense Madonna está en el centro de la polémica por compartir en sus redes un video de uno de sus hijos bailando en la cocina como homenaje a George Floyd, víctima de brutalidad policial durante un arresto que le costó la vida el pasado lunes.

El video muestra a su hijo adolescente David Banda, adoptado por la cantante en Malawi, bailando al compás del clásico de Michael Jackson They Don't Care About Us como tributo a Floyd y repudio a todos los actos de racismo y discriminación.

"Un brutal asesinato viaja alrededor del mundo. Mi hijo David baila para honrar y rendir homenaje a George y su familia y por todos los actos de racismo y discriminación que ocurren a diario en Estados Unidos", escribió Madonna junto al video.

Sin embargo, el video ha generado controversia y creado opiniones divididas. Mientras algunos seguidores de la Reina del Pop han aplaudido el baile de David y han celebrado que Madonna –que tiene cuatro hijos africanos– levante su voz en contra del racismo en Estados Unidos, otros han lanzado críticas y burlas.

Desde que comenzaron a circular los videos del brutal e inhumano arresto de Floyd, además de generarse fuertes disturbios en Minneapolis, los ánimos están bien caldeados en las redes sociales, y a Madonna le tocó pagar el precio. Su acción fue tildada de "insensible", "inoportuna" e "inservible".

"Qué gran aporte el de Madonna para combatir el racismo. Aplausos", "Wow, el racismo ha desaparecido. Gracias, querida", comentaron irónicamente dos usuarios.

"Esto es basura y profundamente irrespetuoso. Si realmente quiere hacer algo para ayudar a combatir el racismo y la opresión, done a la Fundación de Libertad de Minnesota para ayudar a pagar la fianza de los manifestantes en Minneapolis", tuitió otro.

"Poner a tu hijo afroamericano a bailar en contra del racismo es la peor respuesta que podías dar a este asesinato a sangre fría", "Madonna definitivamente perdió la noción de la realidad", "Qué grande es tu sacrificio por la causa, impresionante", "De las miles de cosas que puedes hacer desde tu posición por luchar contra el racismo, esta NO es una", comentaron otros usuarios de Twitter.

La activista April Reign también dio su opinión al respecto: "Nadie le pidió a Madonna que se metiera hoy. Ni un alma. Los errores no forzados de las figuras públicas han sido desenfrenados este mes".

El exbasquetbolista Rex Chapman fue todavía más tajante y calificó el post como "el peor tuit de todos los tiempos".

George Floyd murió el lunes luego de que un policía le presionara el cuello con su rodilla durante varios minutos, a pesar de que la víctima repetía constantemente que no podía respirar y que le dolía el cuello. Toda su detención circuló por las redes sociales y generó fuertes protestas tanto virtuales como físicas.