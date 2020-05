Boxeador cubano sobre manifestaciones en EE.UU: ¿Robar es algún tipo de protesta?

El boxeador cubano Gustavo "The Cuban Assassin" Trujillo opinó en redes sociales sobre las recientes protestas por la muerte del afroamerciano George Floyd tras una detención de la policía en Minneapolis, un hecho que ha desencadenado una serie de protestas en el país.

“Yo tengo amigos policías que hacen bien su trabajo, todos los policías no hacen lo que hizo él”, dijo el deportista cubano refiriéndose particularmente al oficial Derek Chauvin, quien puso su rodilla sobre el cuello de Floyd cuando lo arrestaba, provocándole dificultades para respirar, mientras el detenido suplicaba que lo dejaran tomar aire.

“¿El dueño del Target que saquearon es familia del policía o de la víctima? Entonces yo no entiendo por qué incendiaron la tienda y vandalizaron. Eso está mal”, aseveró Trujillo.

“Si yo entro a Ross y empiezo a tirar todo y a robarme todo y le prendo fuego, estoy haciendo lo mismo que hizo el policía. Ya es delincuencia”, planteó.

“Yo estoy de acuerdo con que se haga justicia”, enfatizó. “Lo que hay es que pedirla pacíficamente, en la corte”, añadió, después de que en otro momento de la trasmisión evocara las protestas de Martin Luther King que trascendieron también por su característica de no incitar a la violencia.

Trujillo comentó que a veces el mismo comportamiento de las personas conducía a que los oficiales ejecutaran acciones violentas contra ellas, ya fuera por contestar o resistirse a las órdenes de las autoridades.

“Aquí han matado blancos, negros, azules, colorados. Busquen en YouTube para que vean cuántos blancos ha matado la policía sin justificación”, dijo.

También recordó el incidente policial que provocó la muerte en Miami de Frank Ordóñez, quien ese mismo día se iniciaba como conductor de UPS, pero que tuvo un trágico desenlace luego de que dos ladrones secuestraran su vehículo tras asaltar una joyería en Coral Gables. En consecuencia, la policía abatió a tiros a varias personas, entre ellas Ordóñez.

“¿Dónde están las protestas y las tiendas incendiadas por aquello?”, pregunta Trujillo. “Veo una pila de gente en Facebook apoyando las protestas en vez de apoyar que haya justicia”, agregó.

“Están aprovechando para robar, ¿Eso es protestar, robar es algún tipo de protesta? Que alguien me lo diga. Yo no le encuentro ningún tipo de gracia”, opinó. “Los verdaderos racistas son los mismos negros y lo digo yo como negro”, dijo.

“Mi esposa es blanca, yo no entiendo. Mis suegros son blancos y viví con ellos un año. Yo tengo amigos blancos, americanos, y yo voy a sus casas y me atienden como si fuera su hermano. Es un concepto personal que tenemos en la cabeza, el racismo”, explicó.

“Tengo antepasados haitianos y de esclavos, pero eso ya quedó en el pasado, estamos en el siglo XXI y yo me monto en el mismo avión que se puede montar el millonario. Voy a la misma tienda que los blancos, me compro lo que ellos se compran. Viajo el mundo, adonde me dé la gana”, apuntó.

“A mí no me cobran más por ser negro. Pago los mismos impuestos que un blanco, tengo la letra del carro que puede tener un blanco y la misma renta”, afirmó. “Yo quisiera que los negros cubanos tuvieran las oportunidades que tienen los americanos, para que vean que as aprovechan mejor”, señaló.

Yo siempre voy a decir lo que pienso. Esto es un tema delicado, porque hay dolor y una familia detrás que perdió uno de los suyos injustificadamente, pero todos los policías no son así, yo he hablado con mis amigos policías y me han dicho que los de Minneapolis actuaron mal”

“Pero ahora esas tiendas que vandalizaron tienen que reconstruirla y hay gente que trabaja allí que se va a quedar sin empleo”, lamentó.

Este domingo, la cadena de mercados Target anunció que cerraría varias tiendas en diferentes partes de Estados Unidos debido a las recientes protestas por la muerte de George Floyd, el afroamericano que falleció en Minneapolis luego de que un policía lo inmovilizara en el suelo procediendo de manera violenta.

“Reconocemos el importante papel que desempeñamos para ayudar a nuestras comunidades a comprar los alimentos, las medicinas y otros elementos esenciales que necesitan. Pedimos disculpas por las molestias y reabriremos nuestras tiendas en sus horarios normalmente programados tan pronto como sea seguro hacerlo”, expuso Target en un comunicado, donde precisó que serían al menos 6 los establecimientos clausurados.

La tienda Target's Lake Street en Minneapolis fue una de las primeras en ser saqueada y gravemente dañada durante los hechos vandálicos que han ocurrido a la par de las protestas.

Selwyn Jones, tío de George Floyd, llamó a las personas a no recurrir a la violencia: “Tengamos paz, descubramos una manera para que podamos evitar que las personas de color sean tratados brutalmente”, dijo.

Según el propio Jones, algunas personas han intentado sacar provecho de la situación durante las protestas y el contexto generado por las mismas. “Malas personas están haciendo malas cosas”, sostuvo.