Manolín pide "un mínimo de vergüenza" a los cubanos que critican las protestas en EE.UU

El cantante Manolín, el Médico de la Salsa, pidió un mínimo de vergüenza a los cubanos que critican y dicen a los estadounidenses cómo protestar por la muerte del afroamericano George Floyd.

"Los cubanos llevamos más de 60 años de dictadura, nos han quitado nuestro país, nuestros negocios, nuestras familias, nuestra libertad, nuestras vidas y queremos venir a un país que no es el nuestro, a decirle a los que son de este país, cómo es que tienen que protestar cuando le maten a alguien", escribió en su perfil de Facebook.

"Por favor, hay que tener un mínimo de vergüenza", agregó el músico en la red social.

Varios cubanos estuvieron de acuerdo con las palabras de Manolín a propósito del debate sobre las protestas pacíficas que en algunas ciudades se tornan violentas.

"Así mismo, tremenda hipocresía", "Ese es un defecto de nosotros, tenemos opinión para todo aunque sea una barrabasada", "es me quedo fría" o "la paja en el ojo ajeno" son algunos de los comentarios a favor.

Manolín agregó en los comentarios que "si decidimos venir para este gran país tenemos que saber que la lucha por los derechos civiles de los negros es la primera causa social y el racismo y el abuso policial con los afroamericanos es la herida más profunda de la nación más poderosa del mundo".

Captura de panatalla de mensaje de Manolín en Facebook.

El músico fue más explícito y apuntó que conociendo las injusticias como cubanos "no podemos venir y decir 'estos negros son unos descarados delincuentes'. Eso no es así, no es así. El que intente desconocerla y minimizarla diciendo (eso) es un ignorante y un fresco. Nos toca aguantar, llamar a la calma y respetar su historia, su dolor y su lucha".

Manolín pidió reconocer e intentar sanar esa herida profunda de Estados Unidos, que es una asignatura pendiente.



"Lo que está aconteciendo es lo que acontecerá cada vez que toquen esa herida abierta y más de forma tan cruel. Se pierde la razón y ocurrirán vandalismos, inevitable. Si los policías no hubieran sido tan crueles e irresponsables nada de esto hubiese sucedido. Pero cada vez que la golpeen el sangramiento será del tamaño de la crueldad del golpe", agregó.

Un grupo de intelectuales y activistas cubanos lanzaron este lunes una carta de "solidaridad con las comunidades afrodescendientes y/o negras en Estados Unidos, Cuba y el resto de América Latina y el Caribe" para encontrar soluciones al racismo en la isla.

El expresidente de EE.UU., Barack Obama, llamó a no no disculpar la violencia, ni racionalizarla, ni participar en ella y protestar de manera pacífica.

El hermano de George Floyd también solicitó el fin de la violencia en las protestas.