George Clooney, sobre el racismo: "Es nuestra pandemia y en 400 años no hemos logrado encontrar vacuna"

El galardonado actor George Clooney ha reaccionado a la muerte del afroamericano George Floyd y las protestas que ha desatado en el país en una columna en la que ha definido el racismo como "nuestra pandemia", y una para la que nadie ha encontrado vacuna.

En el texto que ha publicado para The Daily Beast y que ha titulado 'La mayor pandemia de Estados Unidos es el racismo contra los negros', el reconocido intérprete de 59 años ha recordado otros episodios racistas que han tenido lugar durante los últimos años, se ha referido a las protestas que han surgido durante los últimos días y ha pedido un "cambio sistemático" en la aplicación de la ley en Estados Unidos.

"Hay pocas dudas de que George Floyd fue asesinado", escribió. "Hemos visto cómo respiraba por última vez mientras estaba rodeado por cuatro policías. ¿Cuántas veces hemos visto a personas de color asesinadas por la policía? Tamir Rice, Philando Castile, Laquan McDonald. Ahora vemos otra reacción desafiante al trato cruel y sistemático que sufre una parte de nuestros ciudadanos como ya lo vimos antes en 1968, 1992 y 2014", añadió, recordando así a otras víctimas de la violencia racista.

"No sabemos cuándo disminuirán estas protestas. Esperamos y rezamos para que nadie más sea asesinado. Pero también sabemos que muy poco cambiará", dice Clooney en el texto sin estar convencido de que las manifestaciones lleven a un verdadero cambio.

"El enojo y la frustración que vemos una vez más en nuestras calles es solo un recordatorio de lo poco que hemos crecido como país de nuestro pecado original de esclavitud", continuó la estrella de Hollywood en relación a las protestas que han habido en los últimos días. "El hecho de que ya no estamos comprando y vendiendo a otros seres humanos no es una insignia de honor", reflexionó.

Esta es nuestra pandemia. Nos infecta a todos

"Esta es nuestra pandemia. Nos infecta a todos y en 400 años no hemos logrado encontrar vacuna. Incluso parece que hemos dejado de buscarla y que intentamos curarnos las heridas de manera individual. Y no parece que lo hagamos muy bien", afirmó Clooney en el artículo que firma en The Daily Beast.

Para concluir el escrito, el actor hizo un llamado a la gente para que acuda a las urnas en las próximas elecciones presidenciales para conseguir el "cambio sistemático". "Necesitamos políticos que reflejen la equidad básica para todos sus ciudadanos por igual. No líderes que avivan el odio y la violencia y alienten a disparar a los saqueadores", dijo.

"Mientras, asistimos atónitos y muy preocupados a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y solo hay una manera en este país de lograr un cambio duradero: votar".

George Floyd, un afroestadounidense de 46 años, murió el pasado lunes tras ser detenido violentamente por un policía blanco de Minneapolis (Minnesota) y su deceso provocó manifestaciones en varias ciudades y estados en contra del racismo, algunas de ellas con carácter violento.