Joe Biden critica el discurso de Trump durante las protestas en EE.UU.: "No traficaré con el miedo y la división"

El ex vicepresidente demócrata Joe Biden criticó este lunes el discurso del mandatario Donald Trump por las protestas que han tenido lugar en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd.

"No traficaré con miedo y división. No avivaré las llamas del odio. Trataré de sanar las heridas raciales que han afectado a nuestro país por mucho tiempo, no las usaré para beneficio político. Haré mi trabajo y asumiré la responsabilidad. No culparé a los demás”, dijo el candidato demócrata en Filadelfia, donde el martes se llevaban a cabo las elecciones primarias.

“(Trump está) más interesado en servir las pasiones de su base que las necesidades de las personas a su cargo. Porque eso es lo que es la presidencia: el deber de cuidar, cuidar de todos nosotros”, sostuvo.

Este martes, Biden se comprometió a poner fin al “egoísmo y el miedo” que han permanecido durante la administración Trump, y se ofreció a ser el "sanador en jefe" de su país si llegara a la presidencia.

Según Biden, "cuando el presidente ordena desalojar a manifestantes pacíficos del porche de la casa del pueblo, la Casa Blanca, con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras (...) tenemos derecho a pensar que el presidente está más preocupado por el poder que por los principios".

Agregó que el mandatario está "más interesado en satisfacer las pasiones de sus votantes que en las necesidades de la ciudadanía que se le han encomendado".

El político estadounidense reconoció además que la presidencia es un trabajo enorme y que "nadie hará todo correctamente, y yo tampoco. Pero sí les prometo esto: Procuraré restañar las heridas raciales que por tanto tiempo han plagado esta nación, en lugar de usarlas para ganancias políticas".

Cuando las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía llegaron a los alrededores de la Casa Blanca, el presidente norteamericano Donald Trump fue llevado al búnker subterráneo de la mansión presidencial.

Medios de prensa aseguraron que Trump permaneció en el búnker secreto al menos una hora junto a la primera dama Melania y su hijo Barron.

Este lunes, el mandatario amenazó con desplegar tropas militares "fuertemente armadas" por todo el país si continúan las protestas violentas.

"Varios gobiernos estatales y locales no han tomado las medidas necesarias para proteger a sus residentes. Estoy movilizando todos los recursos federales disponibles, civiles y militares, para detener los disturbios y los saqueos, poner fin a la destrucción y los incendios provocados, y proteger los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley", dijo.

También señaló que si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegará al ejército de Estados Unidos y resolverá rápidamente el problema por ellos.

Este martes, el mandatario estadounidense declaró que durante su mandato se ha trabajado más por la comunidad negra que en cualquier otro periodo.

"Mi administración ha hecho más por la comunidad negra que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln", afirmó.