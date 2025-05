El expresidente de EE.UU. Joe Biden rompe el silencio sobre su enfermedad

Vídeos relacionados:

El expresidente de EE.UU., Joe Biden, ha roto el silencio en relación con el agresivo cáncer que padece, y lo ha hecho con un mensaje positivo y de resiliencia ante la adversidad.

“El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por animarnos con amor y apoyo”, se puede leer en un mensaje en su cuenta oficial de X.

Lo más leído hoy:

La publicación en redes fue acompañada de una foto familiar: Biden sonriente junto a su esposa Jill más seria y "Willow", el gato de ambos.

La prensa internacional ha hecho notar que el mensaje está enmarcado en una filosofía de vida que el expresidente ha repetido en varias ocasiones: la idea de que es en los “lugares rotos” (broken places), es donde las personas se fortalecen.

La frase, inspirada en la célebre novela Adiós a las armas, de Ernest Hemingway, ha sido una constante en los momentos más difíciles de la vida de Biden.

“El mundo nos destroza a todos y después muchos se fortalecen en los lugares destrozados” (The world breaks everyone and afterward many are strong at the broken places), dijo Hemingway; y para Biden no es solo una cita literaria, sino una forma de darle sentido al dolor que ha marcado muchos momentos de su vida.

La utilizó en 2016, al iniciar su discurso en la Convención Nacional Demócrata; también en 2021, al conmemorar el primer aniversario de la pandemia de COVID-19; y en el homenaje por el décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

En estos momentos, el expresidente regresa a la frase como una declaración personal de fortaleza y resiliencia frente al cáncer que le ha sido diagnosticado.

Un diagnóstico grave

El pasado viernes, según informó su oficina personal, al expresidente le fue diagnosticado un cáncer de próstata con una puntuación Gleason de 9, la más alta en la escala de agresividad, y ya con metástasis ósea.

El hallazgo se produjo tras un examen físico de rutina en el que se detectó un nódulo en la próstata que requirió evaluación adicional.

Aunque se trata de una forma invasiva, el comunicado oficial señaló que “el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz”.

En estos momentos Biden y su equipo médico están evaluando las opciones terapéuticas disponibles.

El diagnóstico supone un desafío enorme para alguien de 82 años, y los expertos coinciden en que la cura es poco probable.

Según el Dr. Michael Tyler, oncólogo del Broward Health Medical Center, “el cáncer ya se ha extendido fuera de la próstata, lo que lo coloca en una categoría distinta”.

Aun así, existen tratamientos hormonales y agentes para suprimir la progresión de la enfermedad.

“En general, cuando el cáncer se disemina fuera de la próstata, tenemos soluciones limitadas en cuanto a una cura”, explicó Tyler en declaraciones a Local 10.

Reacciones desde todos los frentes

El anuncio generó una oleada de mensajes de apoyo tanto del ámbito político como del personal.

Barack Obama expresó que “nadie ha hecho más por encontrar tratamientos innovadores para el cáncer que Joe” y manifestó confianza en que “afrontará este desafío con determinación y gracia”.

La exvicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff compartieron que están “tristes por el diagnóstico” y que rezan por Biden y su familia.

Incluso Donald Trump, su rival político y actual presidente, se sumó a los buenos deseos, señalando en su red Truth Social que, junto a su esposa Melania, desea a Biden “una pronta y exitosa recuperación”.

El ala dura del trumpismo lanza ataques

Sin embargo, no todos los comentarios fueron solidarios. Figuras cercanas a Trump aprovecharon la noticia para sembrar dudas y atacar políticamente al expresidente.

Donald Trump Jr., hijo del actual mandatario, insinuó que Biden podría haber ocultado su enfermedad durante su mandato: “¿O estamos ante otro encubrimiento?”, escribió, apuntando directamente a Jill Biden, doctora en Educación.

El vicepresidente JD Vance también se sumó a las críticas, afirmando que “realmente debemos ser honestos sobre si el expresidente era capaz de desempeñar el cargo”, y sugirió que “quienes lo rodeaban” ocultaron información a la ciudadanía.

La activista de ultraderecha Laura Loomer fue más allá y afirmó que Biden padeció cáncer "durante toda su presidencia", en una declaración sin fundamentos que alimenta teorías conspirativas ya desmentidas.

Un historial médico bajo constante lupa

Durante su mandato (2021-2025), Joe Biden fue objeto de constantes burlas y cuestionamientos sobre su estado de salud.

En 2023 le fue extirpada una lesión cancerosa en el pecho, y en 2024 fue declarado apto para continuar en el cargo.

Sin embargo, ese mismo año anunció que no buscaría la reelección, dando paso a la candidatura de Kamala Harris, quien finalmente fue derrotada por Trump.

Biden dejó la Casa Blanca en enero de 2025 como el presidente de mayor edad en ocupar el cargo.

A pesar de los ataques y las dudas, su legado incluye la iniciativa Cancer Moonshot, con el objetivo de reducir las muertes por cáncer en un 50 % en 25 años, una cruzada que asumió tras la muerte de su hijo Beau Biden por cáncer cerebral en 2015.