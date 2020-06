Amazon planea abrir una tienda en Miami Beach con sus productos de cuatro y más estrellas

La compañía Amazon planea abrir una tienda con sus productos cuatro estrellas o superior en el mall Lincoln Road en Miami Beach, informó el medio local RE: MiamiBeach.

Aunque todavía no hay fecha de apertura, Amazon ocuparía el espacio del Nexxt Café con su concepto de tiendas físicas donde llevan sus productos más populares y mejores calificados entre ellos dispositivos, electrónica de consumo, cocina, hogar, juguetes, libros y juegos.

"Sí, estamos entusiasmados de traer Amazon de 4 estrellas a Miami Beach. Estén atentos para más detalles en el futuro", dijo un portavoz de la compañía al citado medio.

En la página oficial de Amazon 4-Star aparece esta tienda de Miami Beach y otras dos en Florida (The Mall at Millenia en Orlando y The Gardens en Palm Beach Gardens) como "próximamente".

Captura de pantalla de tiendas Amazon 4-Star en Estados Unidos. Fuente: Amazon.

La compañía de Jeff Bezos permite probar todos los productos de Amazon como los "dispositivos Echo, Kindle, tableta Fire y Fire TV, junto con una amplia selección de smart accesorios para el hogar que funcionan con Alexa", apunta la página oficial.

Según el citado medio, en febrero se solicitó permisos de construcción a la Ciudad de Miami Beach para un espacio de 5000 pies cuadrados y el 5 de junio las obras van al seis por ciento.

Amazon tiene abiertas este tipo de tiendas en California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Michigan, Nueva York, Texas y Washington y planea su apertura en otros estados.