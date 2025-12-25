Trump planea encerrar a 80,000 migrantes en almacenes industriales para acelerar deportaciones

Vídeos relacionados:

La administración del presidente Donald Trump busca contratistas para reformar el sistema de detención migratoria de Estados Unidos con un plan que incluye convertir almacenes industriales en grandes centros capaces de encarcelar a más de 80,000 inmigrantes simultáneamente, según un borrador de licitación revisado por The Washington Post.

En lugar de trasladar detenidos por todo el país “a cualquier lugar donde haya espacio”, como ocurre actualmente, el ICE pretende establecer un “sistema de alimentación deliberado” para acelerar deportaciones, de acuerdo con el documento.

El esquema prevé que los recién arrestados sean ingresados en centros de procesamiento durante algunas semanas y luego enviados a uno de siete almacenes a gran escala, con capacidad de entre 5,000 y 10,000 personas cada uno, donde quedarían “preparados” para su expulsión.

El borrador menciona además 16 almacenes más pequeños, con capacidad para 1,500 detenidos cada uno.

Según el borrador de la licitación, los grandes almacenes se ubicarían cerca de principales hubs logísticos en Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri.

Entre los ejemplos citados se incluyen instalaciones propuestas con capacidad de hasta 10,000 detenidos en Stafford (Virginia), otra de 9,500 en Hutchins (cerca de Dallas, Texas) y una de 9,000 en Hammond (Luisiana).

El documento no sería final: el ICE planea compartirlo con compañías privadas de detención para medir interés y ajustar el plan, antes de una eventual solicitud formal de ofertas.

Consultada por The Washington Post, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que “no puede confirmar” la información y declinó responder preguntas sobre el plan de los almacenes.

La licitación sostiene que las nuevas instalaciones buscarían “maximizar la eficiencia”, “minimizar costos”, reducir tiempos de tramitación y acelerar el proceso de expulsión, además de promover “seguridad, dignidad y respeto” para las personas bajo custodia del ICE.

En paralelo, el director interino del ICE, Todd M. Lyons, defendió tratar el sistema “como un negocio” y comparó el objetivo con la logística de Amazon: “Como Prime, pero con seres humanos”, según declaraciones citadas en el reportaje.

Especialistas citados advierten que los almacenes están concebidos para almacenamiento y transporte, no para habitación humana: suelen tener mala ventilación, controles de temperatura imprecisos y podrían carecer de infraestructura adecuada de plomería y saneamiento para miles de personas.

La defensora Tania Wolf, del Proyecto Nacional de Inmigración, calificó la idea como “deshumanizante”, al afirmar que se trata a las personas “como ganado”.

Aun así, el borrador prevé remodelaciones profundas para incluir áreas de recepción, unidades de alojamiento con duchas y baños, cocina, comedores, unidad médica, áreas recreativas, biblioteca legal y oficinas administrativas; algunas instalaciones incluirían espacios para familias bajo custodia.

El plan se enmarca en el impulso de Trump por detener y deportar a millones de inmigrantes y en la expansión del sistema de detención, respaldada —según el reportaje— por 45,000 millones de dólares asignados por el Congreso para encarcelamiento de inmigrantes.

La administración ha reactivado prisiones inactivas, reutilizado secciones de bases militares y promovido campamentos de tiendas de campaña; el texto menciona, por ejemplo, el campamento en Fort Bliss (Texas), señalado como la instalación más grande del ICE en ese momento.

Además, el documento no fija calendario de inicio de obras, pero indica que las instalaciones deben comenzar a recibir detenidos entre 30 y 60 días después del comienzo de la construcción.

Exfuncionarios y reportes citados también apuntan a obstáculos prácticos, como la falta de personal capacitado y problemas ya detectados por inspectores en centros nuevos.