Arrestan a una joven tras robar paquetes de una vivienda en Hialeah: El dueño estaba en casa

Una joven de 24 años e identificada como Thalía Fernández fue arrestada en Hialeah tras robar varios paquetes de la entrada de una vivienda mientras el propietario se encontraba en el lugar.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del domicilio, lo que permitió su identificación y posterior captura por la policía.

El robo ocurrió en segundos... pero las cámaras lo captaron todo

El incidente tuvo lugar el pasado 16 de diciembre en una propiedad ubicada en la calle 43 del este de Hialeah, una zona residencial donde no se reportan habitualmente este tipo de delitos.

De acuerdo con los reportes policiales, la mujer llegó a la vivienda en un Mercedes-Benz, abrió la reja sin autorización y se llevó cuatro paquetes que estaban en el portal.

El valor estimado de los artículos robados era de casi 500 dólares y eran todos piezas de autos, según reveló a Telemundo 51 el dueño de la mercancía.

Fernández fue captada por las cámaras de seguridad de la residencia mientras cometía el robo, lo que permitió documentar con claridad sus acciones y sustentar los cargos en su contra.

El dueño de la casa estaba en el patio trasero

Uno de los elementos más llamativos del caso es que el propietario de la vivienda, Yosvany Pérez, se encontraba en casa en el momento del robo, aunque no fue testigo directo del hecho.

Según explicó Pérez a los agentes, él estaba en el patio trasero realizando labores domésticas cuando ocurrieron los hechos y no se percató de lo sucedido hasta revisar las cámaras de vigilancia horas después.

Fue entonces cuando descubrió el momento exacto en que Fernández accedía a la propiedad y se marchaba con los paquetes.

La grabación fue entregada a la Policía de Hialeah, que inició una investigación rápida gracias a la clara identificación del vehículo y del rostro de la sospechosa.

Cargos y medidas cautelares impuestas por la corte

Thalía Fernández fue arrestada esta semana y presentada ante la corte de fianza del condado de Miami-Dade.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó imponerle una fianza de 5,000 dólares y dictó una orden de restricción que le prohíbe acercarse a la víctima o a su domicilio.

La joven enfrenta cargos por robo a una vivienda ocupada, una categoría legal que puede acarrear consecuencias más severas que un robo común debido a la presencia del propietario en el momento del delito, incluso si este no tuvo contacto directo con la agresora.

El caso ha llamado la atención no solo por la audacia de la imputada, sino también porque refleja un fenómeno en aumento: el robo de paquetes dejados en portales por servicios de mensajería, conocidos comúnmente como “porch pirates”.

Aunque en muchos casos se trata de hurtos menores, las autoridades de ciudades como Hialeah han comenzado a reforzar la vigilancia y promover la instalación de cámaras de seguridad en zonas residenciales.

Además, la utilización de un vehículo de alta gama como el Mercedes-Benz en este robo ha generado comentarios entre vecinos y usuarios en redes sociales, sorprendidos por el contraste entre la marca del vehículo empleado y el acto delictivo.