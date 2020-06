Presentan virtualmente segundo informe sobre derechos sociales en Cuba

El Segundo Informe sobre Derechos Sociales en Cuba se presentará virtualmente este viernes 12 de junio, a las 10 am (hora de La Habana y Miami; 4 pm, hora de Madrid) a través de la red social Facebook, con la participación de analistas y expertos en la realidad cubana.

El Informe parte de una encuesta, cuyos resultados se harán públicos hoy, donde los cubanos evaluaron los servicios de salud pública, la alimentación y el agua, empleo y salarios, la educación, y la situación de los jubilados y ancianos.

Los ancianos son los cubanos más afectados por la pobreza, con dificultades para comprar alimentos y medicamentos, debido a que la jubilación mínima -menos de diez dólares mensuales- reduce sus opciones a alimentarse y medicarse adecuadamente, según informó recientemente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El 48% de los ancianos en Cuba puede realizar una o dos comidas al día, pero de ellos, la mayoría se siente golpeado por la escasez de alimentos y medicinas, según el estudio que será presentado este viernes, y del que CiberCuba tuvo acceso a una parte, que adelanta a sus lectores.

En la presentación del informe participarán expertos cubanos y extranjeros como Alejandro González Raga, Director Ejecutivo y Portavoz del OCDH; John Barsa, administrador interino de USAID; Antonio Garrastazu, director regional del International Republican Institute (IRI) para América Latina, la ex-congresista Ileana Ros-Lehtinen, y el activista Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH.

En la presentación también participará como invitado el periodista Wilfredo Cancio Isla, de CiberCuba. La periodista venezolana Carla Angola ejercerá de moderadora.

CiberCuba transmitirá el evento en directo en su cuenta de Facebook.

Cartel del evento / CiberCuba

En octubre de 2019, el OCDH presentó el primer informe de Derechos Sociales, con un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Aquel reporte independiente constató que el 55,4% de los hogares cubanos vive con el equivalente a menos de $100 dólares norteamericanos al mes; es decir, por debajo del índice de pobreza, que marcan Naciones Unidas y demás organismos internacionales.

También reveló que el 78,6% de los cubanos no recibe ningún tipo de ayuda pública, pese a que el salario mínimo equivale a $16 dólares mensuales y muchos no encuentran los medicamentos que necesitan en la red estatal de farmacias, sus casas carecen de suministros estables de electricidad y agua potable, y su dieta es escasa y repetitiva, revela un reciente estudio no gubernamental.

Un 11% de los encuestados consideró que cuenta con los recursos suficientes para vivir dignamente, mientras que el 45,6% sostuvo que sus ingresos le dan para vivir con limitaciones y el 43,2% cree que son insuficientes.

González Raga declaró a CiberCuba en aquella ocasión que la intención del estudio es “mostrar la dura realidad de nuestros compatriotas y desnudar los intentos reiterados de la dictadura de anteponer supuestos derechos sociales a libertades política, de expresión y de prensa”; como pretende La Habana en foros internacionales y en su propaganda habitual.