La novia del boxeador cubano Yordenis Ugás le declara su amor en las redes

La relación sentimental del boxeador profesional Yordenis Ugás y su novia Dayanara va viento en popa.

Gracias a las diversas imágenes que los dos comparten a cada rato con sus seguidores de las redes sociales hemos podido ver lo enamorados y comprometidos que se encuentran el uno con el otro y cómo la joven de 19 años de edad se ha convertido en uno de los mayores apoyos del premiado deportista santiaguero de 33 años.

Además de fotografías también hemos sido testigos del intercambio de tiernos mensajes entre ambos, como el último que le dedicó Dayanara a Yordenis, en el que la joven ha sacado a relucir algunos de sus más profundos sentimientos hacia su chico y le agredece por haberle enseñado lo que es "una relación sana" y, por supuesto, el amor.

"Te amo, te cuido, te respeto, pase lo que pase siempre te voy a tener en un lugar especial en mi corazón. Gracias por enseñarme lo que es una relación sana y lo que es el amor. Te quiero infinito mi rey, desde el día uno has estado para mi en todo, nada me falta. Que Dios bendiga nuestro amor, que es lo mejor que me ha pasado", expresó la joven junto a una fotografía de ambos.

Dayanara / Instagram

La relación entre Yordenis y Dayanara, natural del municipio de Marianao de La Habana, se hizo pública a finales del pasado año 2019, luego de que el boxeador comenzara a compartir en su cuenta de Twitter fotos en las que aparecían juntos

El santiaguero, quien se encontraba por aquel tiempo pasando un bache sentimental tras su separación de la madre de su hijo, encontró en la joven el refugio necesario y el cariño para seguir adelante y retomar con éxito las riendas de su vida.

Juntos dieron la bienvenida al 2020 y el deportista aprovechó la ocasión para desearles a todos sus seguidores la mayor de las bendiciones para el nuevo año y demostrar que se encontraba de lo más feliz.

Desde entonces, el deportista y la habanera se han vuelto inseparables y disfrutan de su amor por La ciudad del sol, donde residen, pese a las críticas que surgieron en su día debido a los 14 años de diferencia de edad entre ambos.