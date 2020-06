Bob Dylan espera que la justicia llegue rápido para George Floyd y para Estados Unidos

El cantante norteamericano Bob Dylan afirmó recientemente que se sintió conmocionado tras ver la muerte violenta muerte del afronorteamericano George Floyd en Minnesota, el estado natal del artista.

En una extensa entrevista al diario New York Times concedida el 26 de mayo, justo al día siguiente del asesinato de Floyd, Dylan se refirió al incidente y aseguró que espera que se haga justicia tanto para la víctima como para Estados Unidos.

“Me enfermó sin fin ver a George torturado hasta la muerte de esa manera. Fue más que desagradable. Esperemos que la justicia sea rápida para la familia Floyd y para la nación”, relató.

Es ampliamente conocido el compromiso de Dylan, de 79 años, en la defensa por los derechos civiles de la población afroamericana en su país.

El cantautor, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 2016, escribió varias canciones en las décadas de los 60 y los 70 del siglo pasado, inspirado en el rol jugado por los líderes negros en el movimiento que luchaba por la igualdad racial.

Según recordó el New York Times, en sus letras denunció “la arrogancia del privilegio blanco y la crueldad del odio racial en Estados Unidos a través de canciones como ‘George Jackson’, ‘Only a Pawn in her Juego’ y ‘La muerte solitaria de Hattie Carroll’.

Uno de sus temas más conocidos fue Hurricane (Huracán), de 1976, dedicado al boxeador afronorteamericano Rubin Carter, acusado injustamente de un triple homicidio y condenado a cadena perpetua en 1976.

La reciente muerte de George Floyd durante un violento arresto policial ha provocado que numerosas personalidades del arte y la cultura de Estados Unidos se solidaricen en los últimos días con la comunidad negra del país, denunciando el racismo que sufre por parte de muchos agentes del orden.

Uno de ellos fue el actor George Clooney, quien en un texto publicado en The Daily Beast definió el racismo contra los negros como “la mayor pandemia de Estados Unidos”, para la cual nadie ha encontrado una vacuna.

“Hay pocas dudas de que George Floyd fue asesinado. Hemos visto cómo respiraba por última vez mientras estaba rodeado por cuatro policías. ¿Cuántas veces hemos visto a personas de color asesinadas por la policía?”, denunció.

Otras celebridades se han sumado de cuerpo presente a las multitudinarias protestas contra la discriminación y la brutalidad, que sobrepasaron las fronteras nacionales y llegaron a otros países.

El DL francés David Guetta viajó a Londres para unirse a las manifestaciones junto a su exesposa, Cathy Guetta, y sus hijos.

“Para mí era importante estar en Londres con ellos para esta protesta. Espero que puedan crecer en un mundo mejor”, dijo.

En esa misma ciudad europea la cantanta Madonna participó en una marcha contra el racismo acompañada de sus hijos.

“¡Fue un honor para todos nosotros estar allí! Es importante que mis hijos sepan que están aquí para ser testigos de este gran momento histórico. No sólo en América sino en todo el mundo”, expresó en su cuenta de Instagram.

Por su parte la cantante y actriz Jennifer López y su pareja, el expelotero de Grandes Ligas Alex Rodríguez, desfiló en las calles de Los Ángeles para pedir justicia por la muerte de George Floyd llevando carteles que les hicieron Emme y Max, los hijos de Jennifer y Marc Anthony.