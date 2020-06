Quejas de los cubanos sobre las tiendas virtuales llegan a la Fiscalía de La Habana

Ante el mal funcionamiento de las llamadas tiendas virtuales en Cuba y la falta de respuesta a las reclamaciones por el más servicio, muchos cubanos han optado por dirigir sus quejas a la Fiscalía, que en estos casos no interviene directamente y solo actúa como intermediario ante los directivos de la empresa.

En la capital, la Fiscalía recepciona diariamente entre seis y 10 llamadas de clientes inconformes con este tipo de comercio, fundamentalmente con Villa Diana y 5ta. y 42.

Según explicó al semanario Tribuna de La Habana Isabel Quesada Guerra, fiscal jefe de atención a la ciudadanía de la entidad, uno de los aspectos que ocasiona más molestias es la demora en la entrega de los productos.

“Las personas no comprenden que si en el contrato preestablecido el plazo es de cinco a siete días, hay quienes llevan un mes y no han recibido la mercancía. Otra de las inconformidades recurrentes es que cuando finalmente la reciben, no está la totalidad de los productos que compraron, que se acompaña entonces de demora del reintegro a sus cuentas bancarias del dinero por esa mercancía no entregada”, precisó.

Las insatisfacciones con el uso de la plataforma de compras online TuEnvio ha obligado a CIMEX a devolver el dinero descontado por error a usuarios que no lograron concretar su compra. Sin embargo, algunos de los clientes que se han visto en esta situación han tenido que denunciar a su vez que no se les ha reembolsado el dinero de los artículos no entregados.

“Cuando vas a acceder al producto, el sistema dice que el producto está agotado, entonces, se preguntan por qué motivo puedes pedirlo y hasta pagarlo y a la hora de la entrega responden que está agotado”, añadió Quesada Guerra.

Otras quejas están vinculadas con la imposibilidad de acceder al número telefónico de atención al público en las tiendas así como de las respuestas evasivas que reciben los usuarios.

A finales del año pasado el gobierno cubano creó las primeras tiendas de este supermercado virtual, el cual se anunciaba como una opción novedosa y cómoda para los ciudadanos de más poder adquisitivo, quienes por esta vía se ahorrarían trasladarse a un comercio físico y además podrían recibir su compra en casa.

Tras el inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus muchos pensaron que con esta modalidad podrían contribuir indirectamente al necesario aislamiento social.

Sin embargo, la insuficiencia del sistema y las quejas de la población han sido tales que esta semana la corporación CIMEX anunció el cierre progresivo de sus tiendas virtuales.

Una de las clientas decepcionada por el servicio recibido, identificada como Vivian Formell, denunció en su cuenta de Facebook la mala calidad de los productos que adquirió en la Tienda Virtual Villa Diana el pasado 8 de mayo, algunos de los cuales llegaron en envases oxidados o con su contenido vencido.

“Al recibir el pedido, me revisaron que estuviera completa la cantidad de productos adquiridos a través de las bolsas de nylon que como todos sabemos se transparentan y uno puede ver, y efectivamente cuando comencé a abrir las bolsas, los productos estaban completos pero las latas de leche evaporada estaban húmedas y oxidadas y el yogurt Zotti reventado y en mal estado”, contó Formell.

Al dar a conocer la clausura de las tiendas electrónicas, los directivos de CIMEX achacaron al aumento de la demanda su incapacidad para brindar un buen servicio, aunque no les quedó más remedio que reconocer “los problemas vinculados al desempeño de los sistemas informáticos, inadecuado completamiento y preparación del personal, insuficiente transporte para la distribución, déficit de áreas para conformar pedidos, fallas en los procesos de pago y devolución, entre otros”

“No hay una asunción de responsabilidades por parte de los gestores, o una petición de disculpa a los clientes”, afirmó el economista cubano Elías Amor, en un texto enviado a CiberCuba.