Cubana denuncia la calidad de productos comprados en una tienda electrónica del gobierno

La cubana Vivian Formell denunció la mala calidad de los productos que compró en una tienda electrónica del gobierno de la Isla.

Según relató en la red social Facebook, el pasado 8 de junio recibió una factura con el número de pedido NTH 0006119, por una compra realizada en la Tienda Virtual Villa Diana el 8 de mayo de este año.

"Al recibir el pedido, me revisaron que estuviera completa la cantidad de productos adquiridos a través de las bolsas de nylon que como todos sabemos se transparentan y uno puede ver, y efectivamente cuando comencé a abrir las bolsas, los productos estaban completos pero las latas de leche evaporada estaban húmedas y oxidadas y el yogurt Zotti reventado y en mal estado", contó Formell.

La mujer acompañó su publiación con fotos donde pueden verse los emvases completamente oxidados y los productos vencidos.

"¿Cómo es posible tanta falta de respeto a la población, que además de la demora de un mes le entreguen productos en mal estado?", se pregunta.

A finales de 2019, la empresa cubana Datacimex creó un supermercado en la red que ofrecía a los clientes virtuales los productos que comercializaban en sus tiendas físicas la corporación CIMEX y la cadena Caribe.

Escalonadamente, la estatal corporación CIMEX inauguró varias tiendas de la plataforma de comercio electrónico TuEnvío a lo largo de las provincias del país.

La idea era que con el nuevo supermercado virtual el cliente comprara a través de su celular y recibiera su compra en casa, algo que se pensó ayudaría cuando luego se decretó la cuarentena por coronavirus.

No obstante, desde que se habilitó el servicio muchas fueron las quejas que llegaron por parte de los usuarios.

En una ocasión, el artista cubano Ulises Toirac criticó el servicio: "Son lentos, (a veces tan lentos que hacen imposible comprar) no están adecuados a la magnitud de accesos y cuentan con un sistema de gestión engorroso y mal programado. Me baso para decir eso en los largos tiempos de presentación de página (incluso cuando han prescindido de las fotos de los productos lo cual me parece una tomadura de pelo), en que puede que metas algo en "tu carrito" para que luego el sistema te diga que se agotaron las disponibilidades y en que la mayor parte del tiempo los servidores están cerrados para 'poder procesar el volumen de pedidos realizados' y otros muchísimos sinsabores que pasan los compradores de esos sitios", dijo.

En medio de esta situación, en el mes de mayo CIMEX informó que cerraría de manera escalonada las tiendas virtuales habilitadas en el país para "perfeccionar el sistema de gestión de inventarios y facturación". También dijo que se mantendrían las entregas a domicilio y en tiendas, una modalidad que ya había ganado adeptos durante la epidemia de coronavirus en la isla, y cuyos clientes ahora aseguran haber quedado defraudados.

La empresa estatal reconoció que había un incremento de la demanda de compra de alimentos y artículos de higiene y aseo mediante el comercio electrónico, y que "no hemos alcanzado el resultado esperado y en lugar de disminuir, ha crecido la insatisfacción de la demanda”, aseguraron.

“Persisten problemas vinculados al desempeño de los sistemas informáticos, inadecuado completamiento y preparación del personal, insuficiente transporte para la distribución, déficit de áreas para conformar pedidos, fallas en los procesos de pago y devolución, entre otros”, sostuvieron.

No obstante, a pesar de la medida, CIMEX aclaró que “al igual que en el proceso realizado en el mes de mayo, se ratifica que las tiendas virtuales no se cierran, llegaron para quedarse y estarán sujetas a mejoras hasta alcanzar la optimización necesaria en los procesos de venta y calidad del servicio”.