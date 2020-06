La Diosa se va a la playa: Si los amigos de los coroneles pueden, yo también

La cantante cubana La Diosa se ha ido a dar un chapuzón a la playa porque "si los amigos de los coroneles pueden, yo también".

La artista transmitió en vivo en sus redes el momento en el que se bañaba en el mar, algo de lo que tenía muchas ganas y se estaba privando de hacerlo por las medidas emitidas por el gobierno para contener el coronavirus.

La Diosa fue abordada por una persona que estaba encargada de vigilar que nadie se bañe en la playa, aunque en su video se ve alguien a lo lejos haciendo lo mismo.

Cuando la persona le dice que no puede bañarse en la playa, ella cuestiona por qué entonces la hija de Edith Massola sí puede.

"Yo no tengo un amigo coronel, pero me tengo a mí, así que me voy a bañar aquí. Yo sé que tú estás haciendo tu trabajo, pero si me para la policía le digo que no te he visto", dijo la cantante.

La persona también estaba al tanto del sonado escándalo que se ha creado luego de que en una directa de Paula Massola desde la playa, una niña asegurara que "hay que tener un amigo coronel para que los dejen estar en la playa". El vigilante también dijo que la playa a la que había ido Paula era la playita de 16, en el municipio Playa.

Mientras se seguía bañando en la playa, La Diosa dijo que ella era una de las primeras que había entrado en cuarentena y había cumplido las medidas, pero que sus hijos llevan más de tres meses encerrados y necesitaban un poco de sol y agua de mar.

"Si Pau puede, yo también. Yo no tengo amigo coronel, yo me tengo a mí, a mi moral", sostuvo.

Este viernes, comenzó a circular en redes sociales un video en directo que hizo Paula Massola, también hija del actor cubano Abel Rodríguez, desde una playa en La Habana. Durante el video, aparece una niña que asegura que el que tenga un amigo coronel puede disfrutar de esos privilegios. Al escuchar las palabras de la niña, Paula le tapó inmediatamente la boca y la apartó de la cámara.

El video ha generado gran revuelo, críticas y montones de memes en las redes, que resaltan los privilegios de quienes están cerca de la élite cubana y el gesto de censura de Paula al darse cuenta de que la niña había 'metido la pata' y sacado a la luz sus prerrogativas.