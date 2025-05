La Diosa se pone celosa con Rey El Mago y saca su lado más peligroso: "De lujo va a ser el galletón que te voy a meter"

Si hasta ahora no habías visto el lado celoso de La Diosa eso está a punto de cambiar, basta con que a Rey El Mago se le vayan los ojos detrás de una chica joven y guapa para que la cantante saque a flote su mejor faceta a lo Cruella de Vil.

La artista compartió un video en Instagram que causó muchísima risa a sus seguidores, aunque la menos divertida sin duda fue ella.

Lo más leído hoy:

Resulta que la cantante y su pareja Rey El Mago asistieron a una clínica y el productor cubano se vio envuelto en una avalancha de atenciones desmedidas de parte de una asistente, por cierto joven y muy guapa, que no paraba de ofrecerle café, confituras y cuanta cosa pudiera mejorar su estancia en el lugar.

“Yo voy a ver qué ping* es lo que va a dar ella ahora”, se le escucha decir a La Diosa mientras grababa el momento en que la chica se desvivía por atender a su esposo.

“Está pasándose cuatro países ella”, añadía la artista mientras veía a Rey que casi no hablaba, pero parecía hasta sonrojarse con las atenciones de la asistente.

“Ven acá nene y esta sabrosura que tú tenías con la muchacha”, le pregunta La Diosa a lo que Rey responde: “Una atención de lujo”.

“Verdad, está bien, de lujo va a ser el galletón que te voy a meter yo a ti”, reaccionó La Diosa dejando claro que las cosas no se quedarían allí.

Aunque todo se trató aparentemente de un video para hacer reír a sus seguidores, estos no tardaron en augurar lo que le esperaba a Rey una vez que estuvieran de regreso en la casa: “Para el sofá y a dieta”; “Candela Rey deja que llegues a la casa”; “Lo hipnotizó y Rey ahora mudo”; “Diosa viste como bajan la mirada estos maridos nuestros, deja que le hagamos lo mismo”; “Rey cuídate de un galletazo”; “Rey no te busques lo que no está para ti”; “Es difunto y no lo sabe de lujo la corona”; “Pero vamos, que la chica será guapa pero no es ni el polvo de la suela de la chancleta de La Diosa”; “Juega con la cadena no con el mono”.

Preguntas frecuentes sobre los divertidos momentos de La Diosa y Rey El Mago