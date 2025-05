Tía de Damián, asesino de El Taiger, arremete contra La Diosa y la compara con La Cintumbare: "Son el mismo churre las dos"

La nueva canción de La Diosa, “La Conchinchina”, ha provocado numerosas críticas en redes sociales tildándola nuevamente de vulgar por las letras de sus temas, una de las que arremetió contra la artista fue la tía de Damián Valdez-Galloso, el asesino de El Taiger.

En su canal de YouTube "Evelyn sin rival", la señora enfiló los cañones a La Diosa sin guardarse las críticas y ofensas.

“Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. La Diosa quiso mucho cantar en inglés, ser fina, ser educada, al final de la jornada se tiró para el solar, se puso la chancleta, se puso la chancleta no, porque nunca se las quitó, sacó la chancleta que se ponía arriba del zapato, se tiró para el solar, sacó su mala educación. Y después Otaola dice ‘La Diosa es una artista’. La Diosa es una chusma”, aseguró.

“Después de tanta finura con la canción en inglés salió con otra canción más de chusmería. Si ustedes quieren llenar un concierto de chusmería pueden sacar un pasaje para Cuba y los conciertos de La Cintumbare van a ser exactamente lo mismo y ya le dan el crédito lo mismo a La Diosa que a La Cintumbare. Si yo fuera ellas dos hacía un dúo porque son el mismo churre las dos”, agregó comparándola con la polémica influencer y también cantante.

Esta semana La Diosa respondió con mucha ironía y sarcasmo a quienes la critican por la letra de su tema: “Aquí mirando y dejando cuántas personas hipócritas me dicen que por qué hice la canción de ‘La Conchinchina’. Te llamo hipócrita porque las canciones con letras bonitas que yo he hecho tú no las empujas tanto como ‘La Conchinchina’”.

“Tú prefieres venir a decirme que yo soy baja, no sé cuántas cosas, bueno déjame decirte algo, filtra el aire que respiras, porque sí, hay una pila que no se lavan la conchinchina”, agregó la cantante.

En más de una oportunidad La Diosa ha cuestionado que la critiquen por sus letras vulgares, pero contradictoriamente son estos temas los que más gustan y más reproducciones alcanzan.

