Rey El Mago defiende a La Diosa tras críticas a su música: "La parte vulgar la hacemos por respeto al público que lo pide"

En los últimos días La Diosa ha sido blanco de muchas críticas por la letra de su última canción “La Conchinchina” que internautas en redes han tildado de vulgar.

Una de las que la criticó fuertemente fue Evelyn, la tía de Damián Valdez-Galloso, el hombre que asesinó a El Taiger, que la llamó “chusma” y hasta la comparó con La Cintumbares diciendo que no hay diferencias entre ambas.

Lo más leído hoy:

El esposo de La Diosa, Rey El Mago, salió en defensa de la artista en Instagram y lo hizo con mucha ecuanimidad exponiendo sus puntos de vista a la hora de trabajar en la música.

“Es su criterio y como ella mucha gente también tiene su criterio. Yo les voy a decir algo, entiendan que la música se hizo para cosas positivas, se inventó, se creó para cosas negativas también, se hizo para enviar mensajes positivos y negativos. La música es un medio de comunicación, de expresión... a la música le cabe todo lo que existe en el universo. Como mismo hay público fino, hay público que le gusta este tipo de canciones”, reflexionó el productor cubano.

Rey dejó claro que una canción y su letra no los define a ellos como personas y tampoco es su estilo a seguir, simplemente se trata de un tema que cierto público pide.

“Es vulgar, sí, a veces hacemos cosas que no son vulgares y no gusta tanto, pero no por eso ese va a ser el patrón a seguir ni el fin del camino (...) No define a nadie hacer una canción o dos vulgares, el mundo está lleno de cosas vulgares y yo no veo a la gente enfocada en esos artistas que hacen música vulgar nada más (...) La parte vulgar la hacemos por respeto también al público que lo pide”, aseguró Rey.

El productor adelantó que ya terminó la música de lo que será el nuevo disco de La Diosa, una producción de diez canciones que se llamará Joyas y es un homenaje a la música latina y a la Década Prodigiosa.

Preguntas Frecuentes sobre la Controversia de La Diosa y su Música