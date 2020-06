Danay Suárez: "Ni apoyo la pedofilia ni soy homofóbica"

La cantante cubana Danay Suárez, quien se ha visto envuelta en una seria polémica en estos días tras compartir un post que igualaba la pedofilia con la homosexualidad, salió a esclarecer que "ni apoya la pedofilia ni es homofóbica".

"Ni apoyo la pedofilia ni soy homofóbica; por favor no edites el video para sacar algunas de sus partes de contexto. Paz!", dijo Suárez en la red social Facebook.

Según la rapera cubana, el escrito que suscribió es rotundo en contra y no a favor de la pedofilia.

"Esta declaración no condena a ninguna persona por su condición ni estado, esta declaración expone la falibilidad de las ideologías detrás de cada condición o estado de una persona, cuando estas contradicen las enseñanzas de Dios", dijo.

También explicó que la publicación intenta prevenir de un movimiento pedófilo que puede tomar la misma ideología de "Amor es amor", defendida por la comunidad gay, y así tratar de justificar su posicionamiento.

Suárez dijo que no hay que ser ciego para ver que hoy en día no hay una música que no incite a la depravación. ¿Yp or qué es tan popular?", se pregunta. "Porque hay inversiones sobre esto", dijo.

De acuerdo con sus palabras, se trata de un nuevo orden mundial que es una realidad. "Este vacío y falta de amor que hoy se vive no hace acepción de personas. Esto más que con ideales tiene que ver con la condición del corazón de cada cual".

Danay Suárez aseguró que podía dar fe de sus amigos homosexuales. "Son grandes amigos, padres ejemplares, hijos impecables, son personas de buena voluntad, son excelentes profesionales. Esto tiene que ver con la condición de su corazón, no con sus elecciones".

La cantante dijo que es consciente de que una persona gay o feminista está de acuerdo con la pedofilia. "Precisamente de las personas que hoy defienden el derecho de tener una pareja del mismo sexo han sido víctimas de pedofilia, de abuso físico, verbal, de discriminación, de rechazo, de bullying, y eso es lo que precisamente Dios ha querido evitar en la vida de cada persona, tratando de acercarse a ella, brindándole un camino con seguridad y protección".

El post que levantó la polémica entorno a la rapera cubana compara la pedofilia con "la ideología LGTBI, el feminismo y el aborto".

"A ti, que te escandalizas por el nuevo género "MAP" (personas que se sienten atraídas sexualmente por niños), pero apoyas la ideología LGTBI, el feminismo y el aborto, ¿ya te diste cuenta de la incongruencia de tus ideas? ¿O sólo repites -sin la mínima crítica y análisis- todo lo que los medios y la agenda ideológica mundial quieren hacerte creer desde hace mucho tiempo?", dice le texto.

"Tú criticas a tus padres y abuelos -prosigue la publicación-, y a quienes estamos en contra de todo lo que se opone al diseño perfecto de Dios para la familia, la única base firme que es capaz de dar soporte sólido a la sociedad. Nos llamas retrógrados y homofóbicos, porque nuestras ideas son "de tiempos pasados". (...) Bajo tu propio razonamiento, si dos personas se "aman", ¿por qué la pedofilia te causa tanta repulsión? (...). Déjalos que sean felices. Love is love, ¿no?", sostiene el escrito.

Anteriormente, Suárez fue blanco de críticas en el festival Viña del Mar, donde cambió la letra de su canción "Yo aprendí" por la de "Dejando el mundo", en la cual señaló el aborto y dijo que era “un sendero derecho al homicidio”.