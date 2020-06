Ulises Toirac se solidariza con la comunidad LGBTIQ+ en Cuba

El actor cubano Ulises Toirac se solidarizó con la comunidad LGBTIQ+ de la Isla, y se sumó al grupo de artistas que firmó una petición con el fin de sensibilizar, reflexionar y multiplicar el apoyo a este grupo.

"Este es un largo camino que hay que andar sin cansancio, si quieres ser de los que buscan la justicia y la felicidad de todos, sin menospreciar a nadie y sin imponerte a nadie, y no de los que sencillamente se sientan a mirar como avanza el carro de la historia (obligatoriamente subido en él, pero sin influir en su dirección)", escribió Toirac en su perfil de Facebook.

"Es esta una época en que, a contrapelo de la conectividad y la cercanía que ello pudiera proporcionar, las expresiones de odio y de intransigencia, de discriminación y rechazo, lejos de sucumbir ante la voz de las mayorías que no las comparten, gritan y aúnan. Y esta vida es muy corta para no pararse del lado de los activos, de los que aportan y suman en pos del progreso y la igualdad. De los que rechazan el odio entre los seres humanos y los que respetan al individuo, porque no es un CONTRARIO, es un DIFERENTE", agregó.

El humorista refirió que la comunidad LGBTIQ+ en Cuba ha luchado por sus derechos durante muchos años y poco a poco, casi a dentelladas ha logrado avances.

"A raíz de sucesos recientes se ha tratado de enturbiar su naturaleza y sus aspiraciones, se hace imperativo levantar voces que sensibilicen a la sociedad cubana de hoy", dijo.

"Me honro ser parte de una avanzada de artistas e intelectuales cubanos (sin dudas somos más, pero supongo que había que publicarlo alguna vez y sé que se irán sumando) que ha publicado una petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular que persigue "Sensibilizar, reflexionar y multiplicar la solidaridad con la comunidad LGBTQ+ en Cuba", sostuvo Toirac.

El humorista cubano también exhortó a que las personas que se sintieran identificadas ayudaran a firman la petición lanzada por un grupo de intelectuales y artistas cubanos bajo el título "Sensibilizar, reflexionar y multiplicar la solidaridad con la comunidad LGBTQ+ en Cuba".

Dicha petición llega luego de la polémica despertada tras el post que la cantante Danay Suárez compartiera en redes sociales, en el que compara a quienes defienden los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ con el movimiento de defensores de las Personas Atraídas por Menores o MAPs (Minor Attracted Persons, en inglés); igualándolo así a feministas, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers.

Por su parte, los firmantes de la petición sostienen que "la homosexualidad es tan sólo una de las orientaciones sexuales que existen, igual de plausible que la heterosexualidad, la bisexualidad o la asexualidad. La orientación sexual pertenece a la vida privada de cada persona y debe respetarse como tal. Ninguna persona adulta debería ser juzgada, despreciada o discriminada por amar a otra persona adulta, ni por querer constituir una familia con ella. Mientras, el abuso sexual infantil es un acto delictivo y no una expresión de amor libre".

"Expresamos nuestra solidaridad con las personas que han sido víctimas de abuso sexual infantil y han sentido en los recientes días que su dolor ha sido reactivado. La comparación de un abusador sexual con un homosexual, o con una mujer que defiende el derecho al aborto, no solo es absurda sino, sobre todo, inhumana", sostiene el texto.

La petición la han afirmado personalidades como la cantante Haydée Milanés, el cineasta Fernando Pérez Valdés, la periodista Mónica Baró Sánchez y el pintor Tomás Sánchez.