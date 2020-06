Activista cubano LGBT+ presenta demanda contra la cantante Danay Suárez

El activista LGBT+ cubano Alberto Roque Guerra, autor del blog HOMO Sapiens, anunció a través de su cuenta de Facebook que acaba de interponer una demanda contra la cantante cubana Danay Suárez, quien recientemente ha estado en el centro del debate por polémicas declaraciones acerca de la homosexualidad y la pedofilia.

"Hoy es un día importante para mi activismo por los derechos sexuales. Con el contrato de un abogado, realicé una demanda de querella criminal por el delito de injuria perpetrado por Danay Suárez Fernández. El proceso debe tomar curso en la Sala Primera de lo Penal en el Tribunal Provincial de La Habana", escribió el activista.

Roque expresó que le hubiera gustado no tener que hacerlo, pero que "las personas deben asumir sus responsabilidades jurídicas cuando lesionan el honor de otras personas" y aseguró que "las disculpas públicas no son suficientes" pues la comunidad LGBT+ ha sufrido "siglos y siglos de acoso, persecución y odio".

"Hoy he abogado por la restauración de mis derechos y de las personas lesionadas y al mismo tiempo he utilizado las herramientas educativas aprendidas durante 18 años de activismo por la justicia social. Mi demanda puede ser vista como "inusual" en el contexto jurídico, por tal motivo hice uso de mis herramientas educativas para que los operadores del Derecho comprendieran las razones que me llevaron a tomar esta decisión", manifestó el activista.

Ante dos abogados, uno penal y otro civil, Roque hizo una apelación para que se compare este tipo de situación con delitos de discriminación racista y "también me extendí sobre la pedofilia, nuestros antecedentes históricos penales de aplicar sanciones más severas en caso de abuso sexual homosexual (hasta 1997), el uso de antiguos códigos criminológicos lombrosianos para identificar perfiles delictivos en relación a la sexualidad y la racialidad, así como los límites de la libertad religiosa".

A principios de esta semana, Danay Suárez se hizo eco de un polémico texto que si bien señalaba que la pedofilia y la comunidad LGBT+ no eran sinónimos, sí resaltó que la lucha que por tantos años ha librado esta comunidad por sus derechos, ha abierto la puerta para que los pedófilos y su movimiento MAP quieran hacer lo mismo.

"A mí también me parece inaceptable, asqueroso y repugnante el movimiento MAP. Sin embargo, levanto la voz porque hoy un pedófilo puede usar los argumentos que sustentan tu estilo de vida para cometer una tremenda atrocidad", se puede leer en el post de Danay.

No obstante, mete ambas cosas en el 'saco' de la ideología de género y puntualiza que "date cuenta que si aceptas una, entonces deberías aceptar la otra, pues su fundamento es el mismo. Ahora, si una te parece impensable... Ya sabrás qué hacer con la otra".

A raíz de la gran polémica que generó el post en las redes sociales y de la decepción manifiesta de muchos de los seguidores de la cantante, Danay subió un video pidiendo disculpas y explicando que "ni apoyo la pedofilia ni soy homofóbica".

Sin embargo, dejó claro que la homosexualidad "contradice las enseñanzas de Dios".

A pesar de la controversia, muchas personas han manifestado tanto en comentarios en el post de Roque como en sus propios perfiles que les parece extremista el hecho de poner una demanda a alguien que está ejerciendo el derecho a la libre expresión en sus redes sociales.

A continuación reproducimos el documento legal emitido por el activista contra la cantante por estas declaraciones:

La Habana, 17 de junio de 2020

A: Organización Nacional de Bufetes Colectivos

La ciudadana cubana, Danay Suárez Fernández, natural de El Cerro, La Habana, reprodujo el 13 de Junio pasado, en su página oficial de Facebook, un texto de Dayis Arizmendi titulado a «A mi generación».

En el texto que Danay suscribe (ver documento anexo y captura de pantalla), se iguala la orientación sexual a la Pedofilia. Esta última se considera un trastorno psicosexual, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud.

Las personas pedófilas que, desde su atracción sexual por menores de edad llevan a cabo sus actos, incurren en un delito según la Ley Penal en su título 11 Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud.

Danay es persona pública por ser cantante de Rap y Hip-Hop, con reconocimiento nacional e internacional. Su posicionamiento al publicar el mencionado texto, consiste en incluir a las personas homosexuales y bisexuales bajo las mismas bases ideológicas, que desde su perspectiva religiosa evangélica fundamentalista, denomina «ideología de género».

Desde sus creencias cristianas, la cantante ha defendido en la Televisión Nacional y el Festival Viña del Mar, en Chile, su oposición al aborto, con toda la prerrogativa que le asiste el derecho a la libertad de credo.

Sin embargo, en esta ocasión iguala a la homosexualidad con la Pedofilia, lo cual constituye un acto difamatorio, discriminatorio y es un ultraje a las personas homosexuales masculinas y femeninas cubanas. Dicho acto irresponsable constituye un delito contra el honor de un colectivo de personas que produce daños morales al afectar su reputación social, rebajarlo en la opinión pública o exponerlo a perder la confianza requerida a nivel político y social.

Dicho acto también viola el artículo 42 de la Constitución de la República de Cuba referente a la igualdad, donde incluye entre las causales a la no discriminación por orientación sexual. También se viola el artículo 45 que se refiere a la limitación de los derechos (en este caso de expresión y credo) al infringir en la violación de los derechos de las personas con orientación sexual homosexual y bisexual.

Desde el marco legal contemplado en el artículo 99 de la Constitución vigente, en la que se establece el derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y la consecuente reparación moral, más los artículos mencionados en la Ley Penal, solicito representación legal para llevar a cabo dicho proceso.

Cordialmente,

Alberto Roque Guerra