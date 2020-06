Chocolate MC: "Los niños más felices del mundo son los cubanos a pesar de la pobreza y el subdesarrollo"

El reguetonero Yosvanis Arrismín Sierra Hernández, popularmente conocido como Chocolate MC, ha querido reflexionar sobre la niñez de los cubanos y se ha valido de un vídeo de varios menores jugando a deslizarse en un pasillo bajo la lluvia para apoyar sus palabras.

"Si no fuiste al parque de agua de 'pasillolandia' no te hagas el repartero que tú no estás preparado para esta conversación", fueron las primeras declaraciones que hizo el cantante urbano cubano haciendo referencia a la forma en la que solían divertirse, incluso a día de hoy, algunos menores en la isla.

Seguidamente, El rey de todos los reparteros ha lanzado la siguiente información: "Los niños más felices del mundo son los cubanos a pesar de la pobreza y el subdesarrollo".

Muchos han sido los seguidores de Chocolate MC que han apoyado su reflexión y se han sentido identificados con el audiovisual. De hecho, sus admiradores han recordado sus tiempos de travesuras infantiles en la isla y han querido compartirlo con el reguetonero a través de mensajes que le han dejado en el post.

"Por eso es que nosotros los cubanos no sabemos que es el racismo asere, los mejores tiempos de verdad", "Qué rico, eso sí es infancia", "La verdadera infancia", "Yo jugaba así cada vez que caía un aguacero", "Como uno se divertía, qué rico esos tiempos", "Así mismo se ponía el mercado de la zona 6 en Alamar pero en chivichana", "Ño qué rico, qué recuerdos, extraño mi infancia", se puede leer en la publicación.

En las últimas semanas Chocolate MC se ha mostrado muy nostálgico en las redes sociales compartiendo fotografías antiguas de Cuba que forman parte de sus inicios dentro del género urbano. En una instantánea que publicó hace dos días podemos verle mucho más joven junto a Dj Unic y otros jóvenes de la isla.

El rey de todos los reparteros también subió a su cuenta de Instagram una imagen del pasado que, según comentó en el post, pertenece a la época en la que "todo comenzó".