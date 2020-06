Jennifer Lopez prepara "algo muy caliente" para este verano

La cantante Jennifer Lopez está "cocinando algo muy caliente" en su estudio musical para este verano.

La propia diva del Bronx lo anunció a través de las redes sociales, donde ya ha recibido más de cinco mil comentarios de fans ansiosos por una fecha exacta para disfrutar de lo nuevo de la estrella pop.

"Ya es verano y estamos cocinando algo muy caliente", escribió la cantante junto a dos fotos desde su estudio.

Para avivar más la ansiedad de sus seguidores, la artista compartió otra publicación con nuevas fotos desde el estudio y aseguró que "no puedo esperar a que ustedes escuchen esto en lo que hemos estado trabajando".

Además de la emoción que provocó la noticia entre sus seguidores, su look tampoco pasó desapercibido, como suele ser habitual en la cantante.

JLo lució un short alto color marrón, que combinó con maxibotas del mismo color y un top blanco con un ligero escote. La diva completó el look con unas argollas doradas, una cola de caballo, unas gafas también color marrón y un maquillaje muy ligero.

Sus últimos lanzamientos en solitario el año pasado, Medicine y Baila conmigo, fueron un rotundo éxito en todas las plataformas. Las canciones entraron a las playlist y charts de éxitos y tienen millones de reproducciones en YouTube.

Hace un par de meses, salió a la luz el tan esperado remix de Ritmo, en el que JLo se une a a The Black Eyed Peas y J Balvin para ponerle música a la película Bad Boys For Life, con Will Smith y Martin Lawrence.

Actualmente, JLo se encuentra en la pequeña pantalla con el popular reality show The World Of Dance, en el que participa como jueza junto a Ne-Yo y Derek Hough.

