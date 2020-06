Cubana denuncia desesperada sus pésimas condiciones: "No tengo ni para comer y el gobierno no me ayuda"

Una mujer cubana denunció desesperada en un video en redes la precaria situación en la que está viviendo en La Habana, sin apenas qué comer y recibiendo multas por vender flores para ganar algo de dinero.

En el video, publicado en Facebook por la usuaria Bianet, la señora muestra las pésimas condiciones en las que vive en Los Pocitos, con el fondo de la casa sin paredes, un pedazo de techo caído y asegura que jamás ha recibido una ayuda del gobierno y nunca nadie ha ido a su casa a ver si están bien.

Además, la mujer tiene a uno de sus tres hijos preso en Santa Clara, y cuando acudió a pedir ayuda en la Sexta Unidad de Policía para poder mandarle a la cárcel algunas cosas que la ayudaron a reunir entre varios vecinos, le negaron la ayuda y le dijeron "que alquilara un taxi".

"¿Con qué voy a pagar un carro si yo no tengo ni para comprarle las cosas a mi hijo?", dijo indignada.

"Yo soy sola con mis tres hijos, yo vivo de la ayuda de mis vecinos, aquí no viene nadie a preguntar si me hace falta algo, en qué te puedo ayudar, no me ayudaron ni a llevarle las cositas a mi niño", dijo con un llanto desesperado.

"Yo no he podido mandarle a mi hijo ni un jabón, él está en Santa Clara, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, yo no tengo comida", enfatizó, mientras mostraba su refrigerador en el que solo había pomos de agua y una bolsa de yogurt de soya.

La mujer también denunció que su segundo hijo tuvo un problema y en la misma estación de policías en la que se negaron a ayudarla lo esposaron y lo patearon y le pusieron una fianza de 1000 pesos cubanos para poder sacarlo del calabozo, dinero que ahora le debe a unos vecinos.

Además, el gobierno le impuso una multa de 2500 pesos cubanos mientras vendía flores en la calle para poder sobrevivir a su paupérrima situación económica, porque está prohibido "deambular" por la pandemia de coronavirus.

"Yo con el hambre que tengo, me tomo una limonada y me da una hipoglicemia en la calle y después ¿quién cría a mis hijos? ¿Quién ayuda al que está en Santa Clara?", señaló, a la vez que arremetió contra Miguel Díaz-Canel y su gobierno.

Varios usuarios de Facebook reaccionaron al video: "Muy triste ver que la mayoría de los videos de denuncias son mujeres... nuestras mujeres son las que más sufren", "Dios mío, que régimen más opresor e injusto, inhumano, señores no podemos callar, estás personas viven muriéndose de hambre", "Horrible que agonía está sufriendo cada día mi pueblo, el llanto de una madre su desesperación, qué tristeza, con esa dictadura comunista de tantos años", "A ese gobierno no le importa cómo vive su gente".