Autoridades cubanas defienden uso de la medicina natural en Santiago de Cuba ante escasez de medicamentos

De forma bastante apresurada, los galenos santiagueros recibirán un curso intensivo sobre el uso de la medicina natural y tradicional (MNT) para paliar la escasez de medicamentos en la red de farmacias de la provincia.

Un médico, que prefiere mantener el anonimato, aseguró que se ha orientado refrescar los conocimientos de todos los galenos del nivel primario de salud en aras de actualizarlos en el uso de la MNT “pues se hace necesario enfrentar la enorme escasez que hay hoy en las farmacias. Ahora mismo, por ejemplo, se hace notoria la falta de fármacos para tratar enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, el asma y la diabetes, pero tampoco encuentras dipirona hace semanas, con el dengue golpeando, y no hay antibióticos de ningún tipo”.

El propio galeno asegura que hay gran preocupación en el sector pues saben que, aunque a veces se pautan remedios para tratar las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo la hipertensión arterial con ajo, caña santa o pasiflora, la diabetes con canela y albahaca morada, y el asma con bronquillo y copal; para patologías como estas nada sustituye el uso de medicamentos convencionales, como el enalapril o el salbutamol, ambos hoy deficitarios en la red de farmacias de este territorio oriental.

Un especialista en MNT, por su parte, aseguró que las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes y el asma, jamás pueden tratarse exclusivamente con medicamentos de origen natural.

Una publicación digital de un medio local asegura que el tema de la MNT ocupa hoy la agenda del Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba, y se afirma que es una cuestión “estratégica” hoy en el país a la vez que se orienta garantizar el alcohol por parte de la entidad estatal encargada de suministrarlo, la obtención, traslado y ubicación de las masas vegetales en los Centros de Producción Locales, mientras que la empresa recuperadora de materias primas debe suministrar los envases.

Hoy al cuadro básico de medicamentos en la provincia de Santiago de Cuba le faltan más de 100 fármacos según aseguró la directiva de ese sector en un programa televisivo, y también acotó que hay algunos productos deficitarios hace ya cuatro semanas.

La solución que han encontrado muchos pobladores de la oriental provincia de Santiago de Cuba es lanzarse a la red de redes, especialmente Facebook, para intercambiar, donar medicinas o pedir.

De esa forma han surgido comunidades donde las personas comunican el medicamento que buscan y quien lo tenga y pueda donarlo lo informa. Una solución no exenta de riesgos para salud, no solo por los consabidos problemas de la automedicación, sino porque no puede comprobarse muchas veces cómo fueron conservados los medicamentos ni si mantienen intactas sus propiedades.

No obstante, esta es la única vía que han encontrado muchos de resolver sus necesidades de medicamentos pues en la red de farmacias ni haciendo largas colas pueden hacerse con las medicinas que necesitan.