Día de los Padres: una fecha especial

Este tercer domingo de junio se celebra en Cuba --y en buena parte del hemisferio occidental-- el Día de los Padres, esos ídolos de casa, que con virtudes y defectos velan siempre por el bienestar de los suyos.

Guía, espejo donde mirarse, héroes de nuestras vidas, todos merecen nuestra felicitación y nuestro afecto. Ya sean padres biológicos o adoptivos, todos esperan ser recordados, de una forma u otra.

Magos, maestros, confidentes o guardianes, los padres cubanos saben de todo. Como dice el famoso anuncio, un papá cubano es "alguien que arregla cualquier cosa".

Quién no ha visto a esos seres capaces del más sincero de los amores y el más protector de los abrazos, esforzarse día a día porque sus hijos sean mejores, porque no les falte nada esencial. Cuántos padres no han dado lecciones de voluntad, en las buenas y en las malas, sin descuidar nunca los cuentos, los paseos y la mano fuerte que nos acompañaba y nos enseñaba el mundo.

Los que hoy estamos lejos de quien nos dio la vida, dejémosle saber cuánto lo queremos, cuánta falta nos hacen sus palabras, sus consejos, su risa y sus regaños. Porque lo que un padre dice a sus hijos puede no escucharlo todo el mundo, pero deja su huella en la posteridad.