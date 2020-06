Mujer enfrenta en una tienda a uno de los policías responsables de la muerte de George Floyd: "No tienes el derecho de estar aquí"

Una mujer en Minneapolis enfrentó en una tienda al exoficial J. Alexander Kueng, uno de los policías involucrados en el violento incidente que culminó con la muerte del afroamericano George Floyd en esa ciudad.

La mujer abordó a Kueng mientras este realizaba compras en una tienda de Cub Foods en Plymouth. El expolicía fue puesto en libertad el viernes por la noche, tras el pago de una fianza por valor de $750 000 dólares.

“Entonces, ¿estás fuera de prisión y estás comprando cómodamente en Cub Foods como si no hubieras hecho nada?”, dijo la mujer cuando vio a Kueng aproximarse a ella con un paquete de galletas Oreo en la mano derecha.

El joven respondió que no lo llamaría “cómodamente” y que solo se estaba abasteciendo de “lo necesario”.

En el material subido a redes sociales se escucha, además, que la mujer recrimina a Kueng, de 26 años, por mostrarse en público y le pregunta si se siente cómodo después de lo que había hecho. “Lamento que te sientas así”, manifestó el hombre poco antes de voltearse en dirección a la caja.

Sin embargo, la mujer continuó amonestándolo. “¡No, no lo sientes! ¿Estás literalmente aquí, como si no hubieras matado a ese hombre? ¿Creías que la gente no te iba a reconocer?”, exclamó.

En otro momento, agregó: “No creo que debas salir bajo fianza. No tienes el derecho de estar aquí. Mataste a alguien a sangre fría y no tienes ese derecho”, enfatizó.

“¿Sientes algún remordimiento por lo que hiciste?”, le preguntó.

“Este vídeo va a estar en internet”, le advirtió, al tiempo que el exoficial se mantenía impasible, en silencio. “Cómo te atreves, no te pasearás cómodo viviendo en Minnesota ni en ningún otro lugar”, le espetó.

La mujer también le preguntó a Kueng de qué manera pudo pagar la elevada fianza que se le había impuesto.

El intercambio ha tenido una amplia repercusión en Twitter, donde fue compartido el video.

La muerte de Floyd bajo custodia policial ha desencadenado una espiral de ira en Estados Unidos y el mundo, con multitudinarias protestas contra el racismo y la violencia policial. Cuatro oficiales, entre ellos Kueng, inmovilizaron en el suelo a la víctima, quien exclamaba que no podía respirar debido a que el expolicía Derek Chauvin ejercía presión con su rodilla sobre el cuello del detenido. El momento fue captado por varias cámaras.

Kueng, por su parte, dejó la cárcel del condado de Hennepin, adonde había sido enviado tras los sucesos y luego de ser separado del Departamento de Policía de Minneapolis. Su fianza, en un inicio, se había fijado en $1 millón, pero luego se redujo a la cantidad mencionada.

Lo mismo sucedió con Thomas Lane, quien fue liberado en iguales condiciones el pasado 10 de junio y debía responder por los cargos ​​de ayudar e incitar al asesinato en segundo grado y de homicidio involuntario en segundo grado.

Los cuatro policías implicados fueron suspendidos y luego despedidos, pero entre las demandas iniciales de las protestas se encontraba su enjuiciamiento. El primer detenido fue Chauvin, como principal responsable del fallecimiento, que ahora enfrenta cargos de asesinato en segundo grado. Para él, la fianza se fijó al inicio en $1.25 millones, aunque luego fue reducida a $1 millón si aceptaba una serie de condiciones.

Entre las peticiones, estaban las de no volver a trabajar en seguridad o en la aplicación de la ley, no tener contacto con la familia de Floyd, no abandonar Minnesota y entregar todas las armas de fuego y sus respectivos permisos. Aun así, si llegara a pagar la fianza, su liberación sería de manera supervisada.